Newcastle United'da Benitez dönemi sona eriyor

İngiltere
Premier Lig ekibi Newcastle United'da İspanyol teknik direktör Rafael Benitez
ile yolların ayrılacağı açıklandı.
Newcastle United Kulübü, 59 yaşındaki Benitez'in 30 Haziran'da bitecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağını duyurdu.
İngiltere'de Liverpool
, Chelsea
, İtalya
'da Inter, Napoli
, İspanya
'da Real Madrid
gibi takımları çalıştıran Benitez, 2016'da Newcastle United'ın başına geçti.
Geçen sezon Benitez yönetiminde 45 puan toplayan Newcastle United, ligi 13. sırada tamamladı.