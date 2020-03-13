Newell Old Boys, Central Córdoba'yı Mağlup Ediyor
Eylül 2019'da oynana maçta Newell Old Boys, Alexis Rodríguez ve Lucas Albertengo'nun golleriyle Central Córdoba'yı Estadio Marcelo Bielsa'da 2-0 mağlup ediyor.
13.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:00
Eylül 2019'da oynana maçta Newell Old Boys, Alexis Rodríguez ve Lucas Albertengo'nun golleriyle Central Córdoba'yı Estadio Marcelo Bielsa'da 2-0 mağlup ediyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Marcelo Bielsa, Eylül, Spor
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