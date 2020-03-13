Menü
Haberler ›› Spor ››Newell Old Boys, Central Córdoba'yı Mağlup Ediyor - Spor

Newell Old Boys, Central Córdoba'yı Mağlup Ediyor

Eylül 2019'da oynana maçta Newell Old Boys, Alexis Rodríguez ve Lucas Albertengo'nun golleriyle Central Córdoba'yı Estadio Marcelo Bielsa'da 2-0 mağlup ediyor.

13.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:00
Eylül 2019'da oynana maçta Newell Old Boys, Alexis Rodríguez ve Lucas Albertengo'nun golleriyle Central Córdoba'yı Estadio Marcelo Bielsa'da 2-0 mağlup ediyor. Newell Old Boys, Central Córdoba'yı Mağlup Ediyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Marcelo Bielsa, Eylül, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıklıyor Spor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıklıyor
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Spor
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor Spor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek Spor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü Spor
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Spor
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı