News of the World Filmi

Paulette Jiles’in aynı isimli romanında uyarlanan News of the World, Amerikan İç Savaşı’nın ardından kimsesiz kalan bir kızı, yaşayan son akrabalarının yanına götürmeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Kaptan Jefferson Kyle Kidd, üç savaş gören ve bunların ikisinde savaşan bir adamdır. Eşini kaybeden ve hayatta kimsesi olmayan Kidd, kasaba kasaba gezerek okuma yazması olmayan insanlara haberleri okumaya başlar. Bu sırada Kidd’in, ebeveynlerinin ölümüne neden olan bir kabile tarafından kaçırılan küçük bir kızı akrabalarına ulaştırması gerekir. Kızı, hayatta kalan son akrabalarının yanına San Antonio’ya götürmek için yola koyulan Kidd, yolculuk sırasında hem zorlu doğa şartları hem de peşlerine düşen haydutlara karşı zorlu bir mücadeleye girişir.Paul GreengrassLuke Davies, Paulette JilesTom Hanks, Neil Sandilands, Helena Zengel, Chukwudi Iwuji, Stafford Douglas , Stafford Douglas , Thomas Francis Murphy , Fred Hechinger, Michael Angelo Covino, Christopher Hagen, Cynthia Casaus, J. Nathan SimmonsDramaNews of the WorldPerfect World Pictures2020ABDİngilizcePerfect World Pictures01.01.2070