"Next Level AVM'yi kendi isteğimizle devrettik"

Bu yıl AVM işletmeciliği sektöründen çıktıklarını söyleyen Pasifik Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Next Level'in sadece AVM kısmının varlık/borç takası yöntemiyle 412 milyon TL'ye Ziraat Bankası'na devredildiğini söyledi.Pasifik Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, düzenlenen basın toplantısıyla 2019 yılı değerlendirmesi yaparak gelecek yıl hedeflerini açıkladı. Erdoğan, Ankara'da inşa edilen Next Level AVM'nin Ziraat Bankası'na devrine ilişkin de bilgiler verdi.2019 yılının hem ekonomi hem de gayrimenkul sektörü açısından zor başladığını, ancak yılın ikinci yarısında ciddi bir toparlanma yaşandığını ifade eden Fatih Erdoğan, "Biz de hem grup olarak hem de inşaat şirketimizle önemli gelişmeler kaydettik. 2019 yılını 2,5 milyar TL bilanço büyüklüğü ile kapatmayı hedefliyoruz. Yıl sonu itibariyle inşaat yatırım büyüklüğümüz ise 1,6 milyar TL olacak. Bu bilanço içinde finansal borcumuz ise 20 milyonu kısa vadeli olmak üzere toplam 300 milyon TL civarında. Bu rakamlar 2,5 milyar TL'lik bilanço büyüklüğü içerisinde oldukça düşük miktardadır" dedi.Fatih Erdoğan, 2019 yılının ikinci yarısında başlayan toparlanmanın 2020 yılında da devam edeceğine dikkat çekerek, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin durağan şekilde ilerlediklerini yeni yılda sektörün reklam ve diğer organizasyonlarla aktifleşmesi gerektiğinin altını çizdi."Bilanço büyüklüğümüzün yüzde 40 artışla 3,5 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz"2020 yılının hem ekonominin genel gidişatı hem de gayrimenkul sektöründeki gelişmeler açısından iyi ve verimli bir yıl olacağını düşündüğünü söyleyen Erdoğan, "Çünkü konut ihtiyacı olanlar ve yatırımcılar daralma dönemlerinde alım kararlarını erteliyor ancak talep yok olmuyor, birikiyor. Bu dönemlerde faizler yükseliyor, kurda hareketlilik oluyor. Ancak mevcut durumda faizlerde ciddi bir düşüş yaşandı, kurlar ise oldukça stabil. Bu nedenle ertelenen alım kararlarının kısa vadede aktifleşeceğini düşünüyorum. Tabii bir de faiz ve döviz kurlarındaki hareketlilik inşaat maliyetlerini yükseltti. Ancak bu maliyet artışı henüz fiyatlara yansımadı. Bu durumun da gayrimenkul yatırımcıları için önemli bir fırsat sunduğuna inanıyorum. Pasifik olarak ekonomideki ve gayrimenkul sektöründeki iyimser beklentiler ve Merkez Ankara projesine gelen talep ve satış performansımızı dikkate alarak hedeflerimizi büyüttük. 2020 yılında bilanço büyüklüğümüzün yüzde 40 artışla 3,5 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu."Next Level AVM'yi kendi isteğimizle devrettik"Bu yıl AVM işletmeciliği sektöründen çıktıklarını aktaran Erdoğan, Next Level'in varlık/borç takası yöntemiyle 412 milyon TL'ye Ziraat Bankası'na devredildiğini söyledi. Bu işlemin yapılmasının sadece kendilerine özel bir durum olmadığına vurgu yapan Erdoğan, Varlık/Borç takası işleminin Haziran ayında tamamlandığı bilgisini verdi. Erdoğan "Next Level AVM'yi kendi isteğimizle devrettik" dedi."İnşaatta yüzde 30 ilerleme kaydedildi"Geçtiğimiz günlerde lansmanı gerçekleştirilen Merkez Ankara karma projesinde gelinen son durum ve satışlar ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Lansman öncesi dönemde de bir talep vardı. Bu proje Ankara için herkesin önemsediği bir projedir. Ankara'nın gerçek merkezinin eski cazibesini kazanması amacıyla yapılmış bir projedir. Merkez Ankara, etaplardan oluşan proje, toplamda yüzde 30'a yakın inşaat ilerlemesindeyiz. O projemizde fazlar olarak şuanda 828 konut satışta, bu kısım 2021'in son çeyreğinde teslim edilecek. 828 konutun yüzde 35'i satıldı. Toplamda 1425 konut bulunuyor geri kalan kısmı bir sene sonra satışa sunacağız" dedi."Çin'den birkaç ay içinde yeni bir tren gelecek"Pasifik Eurasia ile lojistik sektörüne adım attıklarını ve Türkiye için önemli iş birlikleri sağlamak adına çalışmalar yürüttüklerini anlatan Erdoğan, "6 Kasım'da Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treninin Türkiye kısmındaki lojistiğini sağlamıştık. Çalışmalarımız sürüyor birkaç ay içinde Çin'den Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak yeni bir tren gelecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL