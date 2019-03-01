01 Mart 2019, 16:33
»»

Neymar, Başakşehir Forması Giyen Robinho'yu İdol Olarak Gördüğünü Açıkladı

Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Neymar, Medipol Başakşehir forması giyen Robinho'yu idol olarak gördüğünü açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain FC foması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, hangi oyuncuyu idol aldığını açıkladı. DAZN'a röportaj veren Brezilyalı süperstar kariyeri ve düşünceleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"İDOLÜM ROBİNHO"

Öncelikle sözlerine idol aldığı oyuncuyla başlayan Neymar, "Futbolda idolüm Robinho. Çocukluğumdan beri onun hayranıyım ve hep onun gibi olmak istedim. Real Madrid'de oynadı ve çok güçlü bir oyuncu." dedi.

"ÇOK FAZLA FUTBOL MAÇI İZLEMİYORUM"

Futbol dışında neler yapıyorsun sorusuna Neymar, "Hala yapabildiğim her sporu yapmaya çalışıyorum. Kabul etmek benim için zor ama çok fazla futbol maçı izlemiyorum. Evdeyken başta basketbol olmak üzere diğer spor karşılaşmalarını izlemeyi tercih ediyorum. Diğer sporculara hayran kalmayı seviyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

BU SEZON 20 GOLÜ BULUNUYOR

Bu sezon sakatlığı nedeniyle 23 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı yıldız 20 gol, 11 asist ile oynadı. 27 yaşındaki süperstarın PSG ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

(Ajansspor)

Spor


YORUMLAR (5)
KAYSERİSPOR : Adamlardaki şansa bak idol alınabilecek tonla yıldızları var Ronaldo,Pele, Jairzinho ,Romario, Roberto Carlos, Rai, Sokrates, Cafu, Ronaldinho say say bitmez
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HAKİKAT: Destek olma çabaları diye düşünüyorum ama günahını almayalım, çünkü konuyu bilmiyorum!
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
ADS: Sen le rpbinho aynı yaşıtsınız nerdeyse robinyo suya fuu derken oynamaya başladı herhalde
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
EMRE: Adam çok maç izleyemediği için BAHÇELONADA oynayan adamı BARCELONA da sanıyor Robinho ancak iyi bir kişilikse örnek alınır..futbolcu olarak Neymarın idolü olamaz bence
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MEMLEKETİM: Allah Allah dorudur.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz