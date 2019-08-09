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Neymar'dan heyecanlandıran paylaşım!

Adı Barcelona ve Real Madrid ile anılan PSG'den Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar'dan kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Brezilyalı oyuncunun Real Madrid efsaneleri ile bir fotoğrafı Instagram'dan TBT olarak paylaşması transfer söylentilerini peşinden getirdi.

09.08.2019 16:04
Neymar'dan heyecanlandıran paylaşım!

Real Madrid'in transfer hedeflerinden biri olan Neymar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Brezilyalı futbolcu, Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

PSG'YE ÇILGIN TEKLİF İDDİASI

İspanya ve Brezilya basınında; Neymar'ın bu hareketi, Real Madrid'e transfer olmak istediği yönünde yorumlandı. Real Madrid'in Neymar için Paris Saint-Germain'e 120 milyon euro artı Luka Modric'i önerdiği belirtiliyor.

Neymar, kariyeri boyunca çıktığı 378 müsabakada 226 gol 140 asistlik performans sergilemişti.

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Real Madrid, Neymar, Spor

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