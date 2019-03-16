Neymar ile El Ele Poz Veren Elif Aksu'nun Yeni Aşkı McGregor

İkilinin el ele pozu sosyal medyada çok konuşulmuştu. Hatta Fransız ve İngiliz medyası ikilinin aşk yaşadığını iddia etmişlerdi. Ancak bu aşkın kısa sürdüğü belirtildi.

Romanya basını olmak üzere Hollanda ve İtalyan medyası, Elif Aksu'nun İrlandalı dünyaca ünlü boksör Conor McGregor'la birlikte olduğunu iddia etti.

1 aydır McGregor'ın Londra'daki evinde yaşadığı belirtilen Aksu'nun çok mutlu olduğu ifade edildi.

Almanya'da Munich Models, Londra'daki Storm Models, Milano'da Woman Direct Milano ve Tokyo'daki Cinq Deux gibi prestijli ajansıyla da anlaşan başarılı model Elif Aksu, "Conor McGregor ile aşk yaşıyor musun? Birçok gazetede iddialar var" sorusunu cevapsız bıraktı.