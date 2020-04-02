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Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor

Paris Saint Germain forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada zamanını Rio de Jeneiro'daki 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor.

02.04.2020 21:23 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:38

Brezilyalı süper yıldız Neymar , corona virüs salgını sebebiyle karantinasını 7 milyon Sterlin'lik malikanesinde geçiriyor. Hastalığın pandemiye dönüşmesinin ardından özel jetiyle Brezilya'ya uçan ünlü oyuncu, karantina kurallarını çiğnemekle suçlanmıştı. Ancak arkadaşlarıyla görüntülenen Neymar, sosyal mesafe kuralını ihlal etmediğini ısrarla yineliyor. Fransa'nın PSG takımında top koşturan oyuncu, arkadaşlarıyla dev malikanesinde karantina günlerini geçiriyor.

Neymar'ın 7 milyon sterlinlik malikanesinde yok yok

AYAĞI KIRILDIĞINDA DA BU MALİKANEDE KALMIŞTI

2018 Dünya Kupası öncesinde ayağını kıran Neymar, yine Rio de Jeneiro'nun 100 kilometre güneyinde bulunan bu malikanede kalmıştı. Bu yapının bulunduğu Rio'nun Mangaratiba beldesi, aynı zamanda Sylvester Stallone'un Cehennem Melekleri filmine de ev sahipliği yapmıştı. Bu özel mülkte yat limanı ve helikopter pisti de bulunuyor. 3 binden fazla alkole ev sahipliği yapan mahzenin yanında, içinde bulunduğumuz izolasyon günlerinde daha da faydalı olacak tenis kortları, kişisel antrenman salonları, saunalar, spa ve jakuziler mevcut.

Neymar'ın 7 milyon sterlinlik malikanesinde yok yok

"NEYMAR'IN OĞLU DA BABASIYLA VAKİT GEÇİRİYOR"

Geçtiğimiz günlerde malikanenin özel kumsalı ve plaj voleybolu sahasında arkadaşlarıyla fotoğrafını paylaşan Neymar, karantina kurallarını çiğnemediğini belirtmişti. Oyuncunun iletişiminden sorumlu menajeri de konuyla ilgili açıklama yapmış, "Neymar Jr. karantinayı kesinlikle delmedi ve ilk günden beri kurallara uyuyor. Fotoğraftaki arkadaşlarıyla Paris 'ten birlikte buraya geldiler ve Neymar da onlara evini açma teklifinde bulundu. Arkadaşları da aileleriyle bir araya gelmeden önce burada, 14 gün süresince bir arada karantinadalar. Neymar herhangi bir iş görüşmesi dahil, hiçbir buluşmada yer almıyor ve büyük bir titizlikle karantina altında. Bu kişiler dışında evde bulunan tek kişi Neymar'ın oğlu Davi Lucca ve o da babasıyla vakit geçiriyor" demişti.

Neymar'ın 7 milyon sterlinlik malikanesinde yok yok

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Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor
Etiketler: Brezilya, Neymar, Paris, Spor

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Yıldız oyuncu Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor
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Haberler ›› Spor ››Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor - Spor
Yorumlar (1)
KARACADAG:Etten kemik ten kaptalizim dunyasi iste yani kazansin ama senede bu kadar mi kazanacak fakir fukara ekmek parasini ailesini gecindirmiyor yaziklar olsun buyle adalete
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