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Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor

PSG forması giyen Neymar'ın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves Santos, 22 yaşındaki sevgilisi Tiago Ramos ile fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşıma Neymar ve Neymar'ın babasının da yorum yapması dikkat çekti.

12.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:52

Brezilyalı yıldız Neymar 'ın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves Santos, 22 yaşındaki Tiago Ramos ile ilişki yaşadığını Instagram 'dan duyurdu. 260 bin kişiden fazla kullanıcının beğendiği fotoğrafa Neymar, "Çok mutlu ol anne, seni seviyorum" yorumunda bulundu. Nadine'nin eski eşi de fotoğrafa yorum yapan kişiler arasında yer alıyor.

İşte o paylaşım:

Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor

NEYMAR 28, TİAGO 22 YAŞINDA

2016 yılında eşinden ayrılan Nadine Gonçalves Santos, 22 yaşındaki Tiago Ramos'a gönlünü kaptırdı. Tiago Ramos'un, 28 yaşındaki Neymar ile arkadaş olduğu ve yıldız ismin Şubat ayındaki doğum gününe katıldığı ortaya çıktı.

Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Etiketler: Instagram, Neymar, Tiago, Spor
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Yorumlar (17)
WİNDY:Çok yakışmışlar, kadın çok mutlu. Yanlız çocuğun tipi biraz kız gibi. Olsun belki bir tane çocuk yaparlar o da iyi bir futbolcu olur
Cevap Yaz 6 3
YORGUN DEMOKRAT:Eşek kadar kadınsın utanmıyor musun çocuğun yaşındaki biriyle birlikte olmaya
Cevap Yaz 4 16
MEL:Çok yakışmışlar birbirlerine...... İşte paranın gücü
Cevap Yaz 7 7
XXX:Yok artık,neymar .nerede miden
Cevap Yaz 2 18
YAVUZ50:Evladı yaşında dost edinmiş, bunların hepside zıvanadan çıkmış.
Cevap Yaz 3 15
VEDAT:Milletin işi bumu bize ne neymardan anasından
Cevap Yaz 8 23
ALO:neden haberi okuyorsun
6 13
MERT:Kadının özgür iradesi. Peygamberimizin kendinden kaç yaş büyük eşi vardı.
Cevap Yaz 14 7
CENGİZBEY:Yaşım 32 hep böyle bir sevgilim olsun isterdim nede şanslı çocuk
Cevap Yaz 7 12
YİĞİT:yuhhhhhhhhhhhhh
Cevap Yaz 3 11
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