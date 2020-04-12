Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor

Brezilyalı yıldız Neymar 'ın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves Santos, 22 yaşındaki Tiago Ramos ile ilişki yaşadığını Instagram 'dan duyurdu. 260 bin kişiden fazla kullanıcının beğendiği fotoğrafa Neymar, "Çok mutlu ol anne, seni seviyorum" yorumunda bulundu. Nadine'nin eski eşi de fotoğrafa yorum yapan kişiler arasında yer alıyor.

İşte o paylaşım:

NEYMAR 28, TİAGO 22 YAŞINDA

2016 yılında eşinden ayrılan Nadine Gonçalves Santos, 22 yaşındaki Tiago Ramos'a gönlünü kaptırdı. Tiago Ramos'un, 28 yaşındaki Neymar ile arkadaş olduğu ve yıldız ismin Şubat ayındaki doğum gününe katıldığı ortaya çıktı.