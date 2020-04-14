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Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı

Neymar'ın annesi Nadine Goncalves Santos'un kendisinden 30 yaş küçük olan yeni sevgilisi Tiago Ramos ile ilgili ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı. Ramos'un, Neymar'ın annesinden önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı.

14.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:44

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar 'ın annesi Nadine Goncalves Santos, eşinden ayrıldıktan sonra Neymar'ın da arkadaşı olan 22 yaşındaki bir gençle aşk yaşamaya başlamıştı.

52 yaşındaki Nadine Goncalves Santos, 22 yaşındaki Tiago Ramos ile ilişkisini Instagram hesabından duyurmuş, Neymar da fotoğrafı beğenerek "Çok mutlu ol anne, seni seviyorum" yorumunu yapmıştı. Nadine'in 2016'da boşandığı eski eşi ve Neymar'ın babası da bu fotoğrafa alkış emojisi koyarak ilişkiye tam destek vermişti.

Ancak bugün Neymar'ın kendisinden 6 yaş küçük olan üvey babasıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı gazeteci Fabia Oliveira, Tiago Ramos'un Neymar'ın annesinden önce Brezilyalı aktör Carlinhos Maia ile ilişkisi olduğunu yazdı. Oliveira ayrıca Ramos'un, Eduardo Pereira isimli milyoner bir iş adamıyla ve Irinaldo Oliver isimli bir PR danışmanıyla da aşk yaşadığını öne sürdü.

Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önce erkek bir iş adamıyla birlikte olduğu ortaya çıktı

"KADINLARA İLGİ DUYDUĞUNU HİÇ GÖRMEMİŞTİM"

Brezilya'nın O Dia gazetesine konuşan Irinaldo Oliver, "2017'den 2018 yılının ortasına kadar Tiago ile birlikteydim. Yeni ilişkisini görünce çok şaşırdım. Bu haberden sonra telefonlarım susmadı. Kadınlara da ilgi duyduğunu biliyordum ama daha önce hiç görmemiştim" ifadelerini kullandı.

Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önce erkek bir iş adamıyla birlikte olduğu ortaya çıktı

İŞ ADAMIYLA EVLENMEYİ KABUL ETMİŞ

Gazeteci Fabia Oliveira ise haberde Tiago'nun milyarder iş adamı ile adeta prens gibi yaşadığını ve onunla evlenmeyi dahi kabul ettiğini söyledi.

Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önce erkek bir iş adamıyla birlikte olduğu ortaya çıktı

NEYMAR'A DA HAYRANMIŞ

Bu arada Tiago Ramos'un Neymar'a hayranlığını 2017 yılında paylaştığı bir mesajla ilan ettiği ortaya çıktı.

Ramos'un mesajında, "Sen harikasın, senin gibi bir adama hayran olmanın duygusunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Seni izliyorum ve motive oluyorum. Bir gün bu mesajı seninle okumayı, senin kardeşin olmayı ve beraber oynamayı umuyorum. Bir gün seninle buluşacağımı biliyorum, çünkü ben hedeflerimden vazgeçmeyen biriyim. Tanrı ile kal, çok başarılı ve mutlu ol" ifadelerini kullandığı görüldü.

Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önce erkek bir iş adamıyla birlikte olduğu ortaya çıktı
Neymar’ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos’un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Etiketler: Neymar, Tiago, Anne, Spor
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