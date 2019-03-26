Neymar'ın Babasından Sözleşme Açıklaması: Görüşmelere Başladık

Fransa Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar'ın menajeri (Babası) yıldız oyuncunun sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Fransız medyasına konuşan Neymar Santos Sr, "Sözleşmesinin ikinci yılında ve sözleşmesinin bitmesine daha 3 yıl var." dedi.

Neymar Santos Sr, "Ve şimdi PSG ile sözleşmeyi uzatmak için görüşmelere başladık. Neymar hayatında sadece 2 transfer yaptı ama sanki 10 yıldır gibi hakkında sürekli transfer haberleri yapıldı. Ayrılma olasılığı da çok fazla" şeklinde konuştu.

Neymar Santos Sr, "Neymar her transfer döneminde Avrupa'nın en önemli kulüplerinin listesinde yer alıyor. Bu kariyerinin iyi yönetildiğini gösterir. Ama bu onun bir aşka kulübe ya da diğerine gideceği anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı yıldız bu sezon PSG formasıyla 23 maça çıkarken 20 gol, 11 asist ile oynadı.