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Neymar'ın, hakem Jerome Brisard'a ettiği küfür kameralara yansıdı

Montpellier'i 5-0 yenen Paris Saint Germain'de yıldız isim Neymar, gol atamadığı maçta yine de gündem olmayı başardı. Brezilyalı futbolcunun hakem Jerome Brisard ile diyaloğu ilk önce Fransa'da ardından dünyada gündem oldu. Neymar'ın, hakem Brisard'a küfrettiği görüldü.

04.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:06

Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz akşam oynanan Paris Saint Germain-Montpellier karşılaşmasının ardından ve hakem Jerome Brisard arasında yaşananlar gündeme oturdu.

27 yaşındaki futbolcu bir pozisyonda rakibini "gökkuşağı" çalımı ile geçmek isterken bu hareketin ardından hakem Jerome Brisard tarafından uyarılınca şaşkına döndü. Neymar hakemin kendisini uyarmasına itiraz ederken sinirlerine hakim olamayınca hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

HAKEMİ ŞOKE EDEN KÜFÜR

Brezilyalı futbolcu ile hakem arasındaki tansiyon soyunma odası tünelinde de sona ermedi. Maç bitiminde hakemin yanına giden Brezilyalı futbolcu, "Futbol oynuyorum ve bana sarı kart gösteriyorsun" ifadelerini kullandı.

Ancak Neymar'ın Portekizce konuşmasına takılan hakem "Franszıca konuş" deyince Brezilyalı futbolcu, "Fransızcayı k**ıma konuş" karşılığını verdi.

Neymar'ın, hakem Jerome Brisard'a ettiği küfür kameralara yansıdı

Paris Saint Germain, Neymar, Spor


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