04.07.2019 11:02
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Neymar'ın istekleri dudak uçuklattı

PSG'nin yıldız oyuncusu Neymar'ın son zamanlarda futboldan çok yaptığı skandallar ön plandaydı. Brezilyalı futbolcunun talepleri oyuncuyla ilgilenen kulüpleri düşündürüyor.

Fransız ekibi PSG'de oynadığı futbolla değil skandal davranışlarıyla ön plana çıkan Neymar, yine gündem yaratacak bir olayın altına imza attı. Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminden beri takımdan ayrılacağı konuşulan Brezilyalı yıldız, şimdiden özel isteklerinin bulunduğu bir liste hazırladı.

27 yaşındaki oyuncunun bu talepleri ise şimdiden gideceği kulübü kara kara düşündürmeye başladı. Neymar'ın listesinde özel yardımcılar, lüks ev ve sınırsız uçak bileti gibi maddeler de bulunurken kazanacağı her kupa başına da bonus istediği öğrenildi.

İşte Neymar'ın istekleri:

45 milyon Euro maaş (286 milyon TL)

Şampiyonlar Ligi (bonusu)

Lig şampiyonluğu bonusu

Her kupa için ayrı bonus

30 gol bonusu

Duran topları kullanma

3 lüks araba

Sınırsız uçak bileti

1 lüks ev

1 şoför

3 yardımcı

TECAVÜZ SUÇLAMASI

Fransa liginde Paris Saint-Germain ile şampiyonluk kazanan yıldız futbolcu Neymar, Paris'te model Najila Trindade'ye tecavüz etmekle suçlanmıştı. Neymar ise kendisine tuzak kurulduğunu söylemişti. Skandal olayda o geceye ait görüntüler ortaya çıktı.

TARAFTARA YUMRUK ATTI

Fransa Kupası final maçının ardından bir taraftara yumruk atan Paris Saint-Germainli (PSG) yıldız futbolcu Neymar'a 3 maç men cezası verildi.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rennes'le geçen ay oynanan kupa finalinin ardından bir taraftarla gerginlik yaşayan ve taraftara fiziksel saldırıda bulunan PSG'li yıldız oyuncuya 3 maç men cezası verildiği belirtildi.

Neymar'ın istekleri dudak uçuklattı

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Fransa, Neymar, Paris, Spor

YORUMLAR (6)
BAZILARI ŞÖYLE DER: de get şopar seni. .
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YALAN: yalan abi yalan. adam dünyanın parasını kazanıyo zaten. şu saniye emekli olsa 7 sülalesine yeticek varlık var. ev araba özel uçak yazlık tekne ne ararsan var. neden ekstradan 3 araba istesinki. istediği zaman gider kendi alır hem de istediği her şeyi. bunlar sözleşmede olmaz tamamen uydurma.
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SÖHRET-PARAYA TAPANLAR: accc gözlüüü yaratik bir avuc toprak doyurur gözünü anca
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ESTAPENTA: Bir de kazma sapı istiyormuş
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CEVAP: Dünya kupasında yerden kalkamayan çıt kırıldı olan oyuncu değil mi bu :))
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AHA: bide salonu balkona katak mı la daha ferah olur
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