Neymar, Internacional'i Tek Başına Yeniyor
Mart 2012'de Urbano Caldeira Stadyumu'nda oynanan Santos FC - Sport Club International maçında Brezilyalı süperstar Neymar harika bir performansla hat-trick yapıyor ve Santos'un 3-1 kazandığı maçta takımına tek başına galibiyeti getiriyor.
20.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:00
Mart 2012'de Urbano Caldeira Stadyumu'nda oynanan Santos FC - Sport Club International maçında Brezilyalı süperstar Neymar harika bir performansla hat-trick yapıyor ve Santos'un 3-1 kazandığı maçta takımına tek başına galibiyeti getiriyor.
Kaynak: Dugout