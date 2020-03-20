Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Neymar, Internacional'i Tek Başına Yeniyor - Spor

Neymar, Internacional'i Tek Başına Yeniyor

Mart 2012'de Urbano Caldeira Stadyumu'nda oynanan Santos FC - Sport Club International maçında Brezilyalı süperstar Neymar harika bir performansla hat-trick yapıyor ve Santos'un 3-1 kazandığı maçta takımına tek başına galibiyeti getiriyor.

20.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:00
Mart 2012'de Urbano Caldeira Stadyumu'nda oynanan Santos FC - Sport Club International maçında Brezilyalı süperstar Neymar harika bir performansla hat-trick yapıyor ve Santos'un 3-1 kazandığı maçta takımına tek başına galibiyeti getiriyor. Neymar, Internacional’i Tek Başına Yeniyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Neymar, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Adil Rami’nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim Spor
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen yıldız oyuncunun başı dertte! Spor
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen yıldız oyuncunun başı dertte!
Beşiktaşlıları sevinçten uçuracak haber! Talisca yönetime mesaj yolladı Spor
Beşiktaşlıları sevinçten uçuracak haber! Talisca yönetime mesaj yolladı
Koronavirüse yakalanan İtalyan futbolcu, yaşadıklarını anlattı! Spor
Koronavirüse yakalanan İtalyan futbolcu, yaşadıklarını anlattı!
Çağlar Söyüncü, sosyal medyadan koronavirüs için çağrı yaptı Spor
Çağlar Söyüncü, sosyal medyadan koronavirüs için çağrı yaptı
İki takım arkadaşı koronaya yakalanan Merih’in test sonucu belli oldu Spor
İki takım arkadaşı koronaya yakalanan Merih'in test sonucu belli oldu
Trabzonspor metin gönderdi, Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı Spor
Trabzonspor metin gönderdi, Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı
F.Bahçe de evden çalışma sistemine geçti Spor
F.Bahçe de evden çalışma sistemine geçti

Son Dakika Spor Haberleri

Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek - Spor Sion'da 9 futbolcuyla yollar ayrıldı! Maaş kesintisi kabul edilmeyince... - Spor Isparta Davraz Kayak Kızak Takımından Türkiye dereceleri - Spor Alex heykeline maskeli ve eldivenli koronavirüs önlemi - Spor Panathinaikos'ta Pitino'nun sözleşmesi feshedildi - Spor Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya - Spor Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım - Spor Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı - Spor Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı - Spor Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler
Loading