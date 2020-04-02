Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Neymar Jr, yetenekleri aramaya devam ediyor

Dünyaca ünlü Red Bull sporcusu, Brezilyalı futbolcu Neymar Jr, hayranlarının yeteneklerini görmeyi merakla bekliyor.

02.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:17
Neymar Jr, yetenekleri aramaya devam ediyor
Dünyaca ünlü Red Bull sporcusu, Brezilyalı futbolcu Neymar Jr, hayranlarının yeteneklerini görmeyi merakla bekliyor. Tüm dünyadan Instagram'da futbol yeteneklerini paylaşanlar arasından seçilecek yedi ekip üyesi Aralık 2020'de düzenlenecek Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali'nde oynama şansı yakalayacak. Türkiye'den seçilecek en yetenekli katılımcı da Dünya Finali'ni yerinde izleme şansına sahip olacak.

Bu sene 5. yılını kutlayacak Red Bull Neymar Jr's Five, dünya finaline davet edilecek yetenekli sporseverleri arıyor. Dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Neymar Jr, organizasyon öncesinde bu ayrıcalığı yaşamak isteyen hayranlarına çağrı yaptı.

Brezilyalı yıldız, Aralık 2020'de gerçekleştirilecek Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali'nde Instagram'daki yetenek videolarıyla seçilecek en yetenekli katılımcıları bulmak için arkadaşlarıyla çektiği bir davet videosu paylaştı. Videoda basketbol potasına ayağıyla basket atmaya çalışan Neymar Jr, herkesi yeteneklerini göstermeye davet etti. Türkiye'den seçilecek en yetenekli katılımcı da Dünya Finali'ni yerinde izleme şansına sahip olacak.

Videonu yükle, yeteneğini göster

Şimdiye kadar dünya genelinde 75 ülkede, 400 binden fazla oyuncunun yeteneklerini gösterdiği Red Bull Neymar Jr's Five etkinliğinin, 5. yılında, yıldız futbolcu Neymar Jr ile tanışma fırsatını yakalayabilmek için 18 yaş ve üstü herkes başvuru yapabilecek. Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali'nde yarışacak 7 kişilik uluslararası takımın bir parçası olmak ve bu heyecan verici finali Brezilya'da izleme fırsatına kavuşmak isteyenler Instagram'a yükleyecekleri videolarla bu hayaline ulaşabilecek.

Dünya'nın dört bir yanından futbol severlerin katıldığı Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali'nde oynama ya da izleyici olarak bu unutulmaz deneyimi yaşamak için Instagram'da maksimum 60 saniyelik futbol becerilerinizi gösteren videonuzu '#OUTPLAYTHEMALL' etiketini kullanarak, Türk Bayrağı emojisi ekleyerek ve '@redbullneymarsfive' ve '@redbulltr' hesaplarını etiketleyerek paylaşmak yeterli olacak. Detaylara www.redbullneymarjrsfive.com adresinden ulaşılabilir. Gönderilen videolar arasında jürinin en beğendiği yetenekler, Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali heyecanını Neymar Jr Enstitüsü'nde yaşayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Red Bull, Futbol, Neymar, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Neymar Jr, yetenekleri aramaya devam ediyor - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Mourinho, milli futbolcuyu Tottenham’a transfer etmek istiyor Spor
Mourinho, milli futbolcuyu Tottenham'a transfer etmek istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya Beşiktaş’tan dev destek Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya Beşiktaş'tan dev destek
Korona nedeniyle, Avrupa’da şampiyon ilan edilen ilk takım belli oldu Spor
Korona nedeniyle, Avrupa'da şampiyon ilan edilen ilk takım belli oldu
Neymar’ın eski aşkı, spor yaparken göğüslerini gösterdiği video çekti Spor
Neymar'ın eski aşkı, spor yaparken göğüslerini gösterdiği video çekti
G.Saray’dan ayrılmayı planlayan Falcao’nun yardımı gönülleri fethetti Spor
G.Saray'dan ayrılmayı planlayan Falcao'nun yardımı gönülleri fethetti
Koronavirüs nedeniyle verilen arada vatani görevini yapacak Spor
Koronavirüs nedeniyle verilen arada vatani görevini yapacak
Karantinayı ihlal eden Ronaldo’ya ağır hakaret: O hayvanı gönderin Spor
Karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya ağır hakaret: O hayvanı gönderin
Zlatan kafaları karıştırdı! Emeklilik için çarpıcı itiraf Spor
Zlatan kafaları karıştırdı! Emeklilik için çarpıcı itiraf

Son Dakika Spor Haberleri

16:32: Miralem Pjanic'in Juventus Formasıyla En İyi Anları - Spor 16:32: Sivasspor Oyuncuları Antremanlarına Evlerinden Devam Ediyor - Spor 16:30: Boks milli takım antrenörünün son koronavirüs testi negatif çıktı - Spor 16:30: Boks Milli Takımı'nın antrenörü Seyfullah Dumlupınar'dan sevindirici haber - Spor 16:18: TFF kurullarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Spor 16:02: Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek - Spor 15:49: Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi - Spor 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:15: Mourinho, Zeki Çelik'i Tottenham'a transfer etmek istiyor - Spor 15:12: Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu - Spor 14:52: Heung-Min Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada askerlik hizmetini tamamlayacak - Spor 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler