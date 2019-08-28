Neymar, La Casa de Papel dizisinde rol aldı! Görüntüler ortaya çıktı

Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar'ın transferi için Barcelona ve Paris Saint Germain arasındaki görüşmeler devam ederken yıldız futbolcu iki takım taraftarlarını heyecanlandıran bir hamle yaptı.

"HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM" DİYE PAYLAŞTI

Paris Saint-Germain futbol takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar sosyal medyada, "yeni transfer" etiketi ile "Hayalimi gerçekleştirebildim ve en sevdiğim dizinin bir parçası oldum. Teşekkürler La Casa de Papel" diyerek diziye katılımını takipçileri ile paylaştı.

Dizinin sosyal medya hesabı ise Neymar'ın paylaşımına "Çeteye hoş geldin" diyerek karşılık verdi. Neymar'ın paylaşımı yaz başından itibaren devam eden transfer söylentilerine "esprili bir cevap" olarak algılandı.

La Casa de Papel'in 19 Temmuz'da yeni versiyonu Netflix'e yüklenen 3. sezonunun 6 ve 8 bölümleri için Neymar, Joao isminde Brezilyalı bir keşişi canlandırdı.

Brezilya polisi, Neymar'ın tecavüz soruşturmasını geçen ay bırakınca Netflix, Paris Saint-Germain'i 27 yaşındakilerin beğenisine sunmak için bölümleri yeniden yayınladı. (euronews)