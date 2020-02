Neymar: “Teknik ekip korkak davrandı, cezasını ben çektim”

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, iyi bir salı akşamı geçirmedi. Neymar da öyle… Zira PSG, Borussia Dortmund deplasmanından 2-1’lik yenilgiyle döndü. Skor her ne kadar Fransa ekibi çin iç karartıcı olmasa da, Dortmund’un oyun üstünlüğü Tuchel ve ekibi için oldukça can sıkıcıydı.Neymar, maçın ardından basın mensuplarının bulunduğu alanda teknik ekibinin kararlarını açıkça eleştirmekten geri kalmadı. Brezilyalı yıldız, RMC Sport mikrofonlarına şunları söyledi:“Oynamamayı seçen ben değildim. Kararı alan kulüptü. Bu konuda birçok sefer konuştuk. Alınan kararı sevmedim. İyi hissediyordum ve oynamak istiyordum.” Neymar, Dortmund maçı öncesi üst üste dört maç boyunca oynatılmamıştı. Kulüp, beni oynatma konusunda korkak davrandı ve bunun cezasını çeken ben oldum.”Brezilyalı yıldız, Dortmund deplasmanı öncesinde üst üste dört maçta forma giymemişti. Neymar her ne kadar Dortmund ağlarını havalandırsa da, bu golün dışında gerek toplu gerek topsuz oyunda önemli bir etkinlik gösterememişti.