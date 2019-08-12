Neymar transferinde görüşmeler tıkandı

2017 yazında 222 milyon euroluk rekor bedelle Paris Saint-Germain'e transfer olan Sambacı futbolcunun takımdan ayrılması beklenirken İspanyol basınından yeni bir iddia geldi.

PSG Sportif Direktörü Leonardo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Neymar'ın ayrılacağına yönelik sinyal vererek, ''Neymar'ın transfer görüşmeleri geçmiştekinden daha olumlu ilerliyor'' ifadelerini kullanmış kulüp hakkında isim vermemişti.

PSG'NİN İSTEKLERİ TRANSFERİ ETKİLİYOR

Sport gazetesi, Neymar transferinde görüşmelerin durma noktasına geldiğini öne sürdü. Habere göre Paris Saint-Germain, Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor ancak Fransız ekibinin talepleri işi çıkmaza sürüklüyor.

BARCELONALI FUTBOLCU TAKAS TEKLİFİNDEN ÇIKARILDI

İddiaya göre PSG, Neymar için Barcelona'dan ağır şartlar talep ederken anlaşma kapsamında takas olması beklenen Nelson Semedo da Fransız ekibinin yetersiz ilgisinden dolayı Barcelona tarafından transfer görüşmelerinden çıkarıldığı öğrenildi.

Neymar'ın geleceği belirsizliğini korurken Real Madrid'in de Brezilyalı yıldız için devrede olduğu ve iki İspanyol devinin bu transfer için elinden geleni yaptığı biliniyor.