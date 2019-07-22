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Neymar ve Bale için çılgın transfer iddiası!

İngiliz The Independent gazetesinde yer alan habere göre; Paris Saint-Germain, takımın yaz kampına bir hafta geç katılan Neymar'a karşılık olarak Zidane'ın yeni sezon planlamasında kadrosunda görmek istemediği Bale'i transfer etmek istiyor.

22.07.2019 12:47

Paris ekibinin Bale ve bir miktar karşılığında Brezilyalı yıldızı Real Madrid'e gönderebileceği ifade ediliyor. Brezilyalı kaynaklar ise Neymar'ın İspanya'ya gitme isteği karşısında PSG'nin pazarlıkta elinin zayıfladığını belirtiyorlar.

Bale'in Real Madrid'teki geleceğine ilişkin konu; teknik direktör Zinedine Zidane'ın Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında Bayern Münih'e 3-1 yenildikleri maç sonrasında yaptığı açıklamalarla tekrar gündeme gelmişti.

ZIDANE AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI

47 yaşındaki Fransız teknik adam yaptığı açıklamalarda; "En kısa sürede ayrılmasını bekliyoruz. Yeni bir takıma transferi için çalışıyoruz. Bu herkes için en iyisi olacak." ifadelerini kullanmıştı.

NEYMAR İLE BARCELONA VE JUVENTUS İLGİLENİYOR

Neymar'e yönelik en yakın ilginin Barcelona ve Juventus tarafından olduğu konuşulurken, Galli yıldız için Manchester United ve Çin'den teklifler olduğu dile getiriliyor.

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Zinedine Zidane, Neymar, Paris, Spor

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