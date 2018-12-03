Ankara
'da, Pursaklar Belediyesi
Nezaket Okulu öğrencilerine diş muayenesi yapıldı.
Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar ve veliler doğru diş fırçalama yöntemleri konusunda bilgilendirildi.
Uzmanlar, diş sağlığıyla ilgili maketler eşliğinde sunum yaptı.
Uygulamadan memnun kalan veliler, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin
'e ve Nezaket Okulu idarecilerine teşekkür etti.
Diş taraması, Nezaket Okulu'nun diğer şubelerinde de uygulanıyor.
Ankara,Pursaklar Belediyesi,Pursaklar
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:14