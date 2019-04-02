Neziha Durgunkaya Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TEKİRDAĞ ERGENE belediye başkan adayı olan Neziha Durgunkaya isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TEKİRDAĞ ERGENE ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Neziha Durgunkaya isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TEKİRDAĞ ERGENE adayı Neziha Durgunkaya kimdir? BTP TEKİRDAĞ ERGENE adayı Neziha Durgunkaya yüzde kaç oy aldı?

Neziha Durgunkaya Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TEKİRDAĞ ERGENE belediye başkan adayı olarak gösterilen Neziha Durgunkaya ERGENE ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. ERGENE ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Neziha Durgunkaya adlı BTP adayı toplamda 46 adet oy sayısına ulaştı.

TEKİRDAĞ ERGENE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.