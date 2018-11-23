NG HOTELS 2018'DE DE DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA…

Turizm sektörünün öncü markası NG Hotels, NG Sapanca ve NG Afyon'da sunduğuhizmetlerle, otel misafirlerinin ve turizm sektörü profesyonellerinin oylarıyla belirlenen, 2018 World Luxury Hotel Awards'da iki ödüle birden layık görüldü.

Bali'de Ayana Resort and Spa'da düzenlenen ödül töreninde; NG Sapanca 3. kez Dünyanın En Lüks Doğa Resort'u ödülünü alırken, NG Afyon 2. kez,Dünyanın En Lüks Termal Oteli ödülünü aldı.

Tesisler, toplam 102 ülkeden, 976 otelin katıldığı yarışma, 300 binden fazla otel misafirinin ve turizm profesyonelinin verdiği oylarla değerlendiriliyor. Dünya çapında hizmet endüstrisi standartlarının temelini oluşturan World Luxury Hotel Awards'da NG Sapanca, 2016 ve 2017 yıllarında ard arda En Lüks Doğa Resort'u ödülüne, NG Afyon ise 2017 yılında Avrupa'nın ve Dünyanın En Termal Oteli ödülüne layık görülmüştü.

Muhteşem doğası içerisinde, benzersiz birSpa deneyimi yaşatan NG Sapanca, geniş ve el değmemiş bir alanda, her biri kayıt altına alınmış binlerce ağacın yükseldiği bir ormanın kalbinde üstün hizmet anlayışını sürdürüyor. Termali lüksle harmanlayarak "termal wellness" konseptiyle hizmet veren, NG Afyon isetermal suların şifalı etkisiyle misafirlerine bedensel ve ruhsal olarak yenilenme şansı veriyor.

Değerli Basın Mensubu,

NG Hotels grubunun ilk 5 yıldızlı oteli olarak açılan NG SAPANCA Wellness & Convention 2008 yılında, zincirinin ikinci halkası olan NG AFYON Wellness & Convention ise 2012 yılında hizmete açılmıştır.

Otellerimiz NG SAPANCA Wellness & Convention ve NG AFYON Wellness & Convention isimleri altında faaliyet göstermektedir. Otel isimleri, Güral Afyon ya da Güral Sapanca olarak basında yer aldığında karışıklığa neden olmaktadır.

Sizlerin de faaliyetlerimize destek verdiğiniz haberlerinizde otel isimlerinin NG SAPANCA ve NG AFYON olarak kullanılmasını rica ederiz.

Konuyla ilgili hassasiyetiniz ricasıyla,

Saygılarımızla

http://nghotels.com.tr/

info@nghotels.com.tr

NG Sapanca:(0264) 242 5600

NG Afyon: (0272) 220 2222

NG Hotels hakkında:

Türk turizmine yepyeni bir hizmet yaklaşımı kazandırmak amacıyla 2012 yılında NG Hotels markasıyla çalışmalarını sürdürmeye başlayan grubun ilk 5 yıldızlı oteli 2008 yılında Sapanca'da açılan NG Sapanca Wellness & Convention'dır. Otel, 287 odası ile niş bir sektör olan wellness/spa alanında hizmet vermektedir. NG Sapanca ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok ödüle sahiptir. Ödüllerinden bazıları; Otel Puan En İyi İstanbul Yakın Çevre Oteli (2011), ACE of M.I.C.E. Ödülleri "Marmara Bölgesi'nin En İyi Toplantı Oteli" (2012), Capital ve Ekonomist Dergileri Türkiye'nin En Başarılı Turizm Yatırımları – En İyi Doğa Turizmi Yatırımı (2013,Skalite En İyi SPA Oteli (2012 ve 2013, QM En İyi Yönetilen SPA Oteli (2013 - 2014 ve 2015), Gold Greening Hotels ödülü (2017), World Luxury Spa Awards' da; En Lüks Resort SPA ödülü (2015, 2016 ve 2017), World Luxury Hotel Awards'da Dünyanın En Lüks Doğa Oteli ödülü (2016-2017), World Luxury Spa Awards 2018'de Dünyanın En Lüks Destinasyon Spa'sı ve World Luxury Hotel Awards 2018'de Dünyanın En Lüks Doğa Oteli ödülü sahibidir.

Zincirin ikinci halkası olan NG Afyon Wellness & Convention 2012 yılı Haziran ayında hizmete girdi. Kısa zamanda başarıya ulaşan NG Afyon, misafirlerine yaşattığı lüks termal deneyimi ile rakiplerindan sıyrılmaktadır. Otel, 428 odaya sahiptir. NG Afyon da kuruluşundan bugüne farklı kurum ve kuruluşlar tarafından pek çok ödüle layık görülmektedir. Türkiye'nin En Başarılı Turizm Yatırımları Araştırması'nda En İyi Sağlık Turizmi İşletmesi (2012), Afyonkarahisar Belediyesi-2013 Çevreye Saygılı İşletme Ödülü, Tripadvisor Mükemmelik Sertifikası (2014), Skalite- En İyi Spa Oteli (2014), OtelPuan Ödüllerinde; En İyi Termal Tesis (2015), Gold Greening Hotel (2017), World Luxury Spa Awards'da; Avrupa'nın En Lüks Termal Spa Oteli (2017), Dünya'nın Lüks Termal Oteli (2017-2018), World Luxury Hotel Awards 2018'de Dünyanın En Lüks Termal Oteliödüllerinden yalnızca birkaçıdır.

Türkiye'nin yükselen otel zinciri markası NG Hotels, yakaladığı başarıların da vermiş olduğu destek ve ulusal bir zincir haline gelme hedefiyle yatırımlarına devam etmektedir. Sunduğu üstün hizmet kalitesine, donanımlı personele ve fiziki koşullarına yaptığı yatırımlarla NG Sapanca Türkiye'de 8 farklı kalite belgesine sahip 5 yıldızlı ilk otel, NG Afyon ise yine 8 farklı kalite belgesine sahip ilk termal oteldir.

NG Hotels, şu anda kongre turizmine yönelik olarak inşaatı süren İstanbul Marriott West projesini açmayı hedeflemektedir. Buna ek olarak Sapanca'da yeni bir otel inşaatına başlanmıştır.