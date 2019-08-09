Nice Bayramlara

Milletçe bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtenBaşkan Saygılı,"Bayramların milletçe bir arada yaşamanın ve aydınlık bir geleceği bir arada kucaklama arzusunun tazelendiği günler olduğunusöyleyenBelediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı, Bayram günleri, milletimizin bir arada yaşama ve aydınlık bir geleceği bir arada kucaklama arzusunun tazelendiği günlerdir. Bizde bu günleri fırsat bilerek birbirimizle barışmalı, birbirimizle kucaklaşmalı ve birbirimizle yardımlaşmalıyız. Çünkü bizim topraklarımızda mayasında barış vardır. Kardeşlik vardır. Dayanışma vardır. Aynı vatan toprağı üzerinde aynı inancı paylaşıyor olmamız hasebiyle bu vatan toprağı üzerinde yaşayan bireyler olarak birlik, beraberlik ve kardeşçe yaşamalıyız" ifadelerini kulandı.

Başkan Saygılı, yayımladığı mesajda"Kurban, bir teslimiyetin simgesi olup; inancımız gereği kesilen kurbanlarla yaradanımıza bağlılık ve teslimiyetimizi göstereceğiz. Bu Kurban Bayramında kutsal topraklarda bulunan ve Hac vazifesini yerine getirmeye hazırlanan tüm Hacılarımızın ibadetlerinin ve dualarının kabul olmasını diliyorum. Ayrıca eşsiz fedakârlık sergileyerek bizlere bu vatanı emanet bırakan aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Bu vesile ile tümKırıkkaleli hemşerilerimizin ve İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın vatanımıza, milletimize ve İslam âlemine barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi.