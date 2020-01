Nick Ut: "Çektiğiniz fotoğrafın hikayesini bilirseniz iyi bir fotoğrafçı olursunuz"

"Napalm Kızı" adıyla bilinen "Savaşın Dehşeti" isimli fotoğrafıyla 1972'de tüm dünyanın ilgisini Vietnam 'a çeviren fotoğraf sanatçısı Nick Ut, "Fotoğraf çekmek çok kolaylaştı. Bir babaanneye de verseniz kolaylıkla fotoğraf çekebilir. Fotoğraf çekmeden önce hikayesini düşünmek gerekiyor. En önemlisi bu." dedi.Kendisine Pulitzer ödülü kazandıran fotoğraf ile gelişen ve değişen fotoğraf sanatına bakışını AA muhabirine değerlendiren Ut, unutulmaz fotoğraf karesini 47 yıl önce çektiğini belirterek, "Bomba atılan yerdeki görüntüyü hatırlıyorum. Patlamadan sonra birçok çocuk ölü olarak çıkarılmıştı, aileleriyle beraber. Sonra o kızı koşarken gördüm. Üzerinde kıyafetleri yoktu ve koşuyordu. Vücudunun yanmış olduğunu gördüm. Bir fotoğrafını çekip kameramı kaldırdıktan sonra onu hastaneye götürüp hayatını kurtardım. Götürmeseydim ölürdü." diye konuştu.Nick Ut, Vietnam Savaşı'nın simgesi haline gelen fotoğraf karesindeki Kim Phuc Phan Pi ile sürekli konuştuklarını dile getirerek, İstanbul ziyareti öncesinde de Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Phan Pi ile görüştüklerine işaret etti.Vietnam savaşı sırasında çok fotoğraf çektiğine dikkati çeken deneyimli fotoğraf sanatçısı, şunları kaydetti:"Ama en iyisi oydu. Hayatımın en iyi fotoğrafı da oydu. O fotoğrafa bakan herkes adımı biliyor ve o kızı da tanıyorlar. İnsanlar beni görüp ismimi söylüyor. Beni nereden tanıdıklarını soruyorum ve fotoğraftan tanıdıklarını söylüyorlar. İstanbul'a geldiğim zamanlarda da aynı durum oluyor.""Fotoğrafçılık çok değişti"Ut, 51 yıldır fotoğraf sanatıyla yaşamını geçirdiğinin altını çizerek, "(Napalm Kızı fotoğrafı) Hayatımı değiştirmedi. 51 yıldır aynı işte çalışıyorum. Yarım asır oldu. Çalıştığım şirket bana 'Emekli ol.' dedi ama ben istemedim çünkü her yere gidip fotoğraf çekmek istiyorum." ifadelerine yer verdi.Fotoğraf konusundaki teknolojik gelişmelere değinen 68 yaşındaki fotoğraf sanatçısı, "Iphone telefonlarla fotoğrafçılık çok değişti. Artık herkes fotoğraf çekebiliyor. Bir yaşındaki çocuklar bile nasıl fotoğraf çekileceğini biliyor. Önceden hatırlıyorum, insanlar fotoğraf makinesi olsa bile nasıl çekeceğini bilmiyordu. Şu anda çok hızlı bir şekilde bir savaş alanında fotoğraf çekip onu hemen dünyayla paylaşabilirim. Bu anlamda fotoğrafçılık çok değişti." değerlendirmesinde bulundu.Nick Ut, fotoğraf çekimi konusunda 50 yıl öncesine göre bugünün koşullarının çok daha avantajlı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Fotoğraf çekmek çok kolaylaştı. Bir babaanneye de verseniz kolaylıkla fotoğraf çekebilir. Fotoğraf çekmeden önce hikayesini düşünmek gerekiyor. En önemlisi bu. Çektiğiniz fotoğrafın hikayesini bilirseniz iyi bir fotoğrafçı olursunuz. Ben işe gittiğim zaman yerel haberlerden hikayelere bakar ondan sonra kendi işimi belirlerdim. İnsanların fotoğrafını çekerken bazıları izin vermiyordu. Onlara basın kartımı gösteriyordum. Sonra izin veriyorlardı. Aslında insanlar önceleri fotoğrafının çekilmesine izin veriyordu ama bugün insanlar çok kızıyor.""İstanbul'da çekilen her fotoğraf çok güzel"Emekli olduğunu ve "Cehennemden Hollywood 'a" isimli kitabının hazırlıklarıyla ilgilendiğini dile getiren sanatçı, mültecileri ve onların yaşamlarını fotoğraflamak istediğini vurguladı.Başarılı fotoğrafçı, Vietnam'da çektiği fotoğrafların ardından bir dönem Hollywood'da çalıştığını sözlerine ekleyerek, "Hollywood'u seviyorum. Vietnam'dan sonra çalıştığım şirket beni Kaliforniya eyaletindeki Hollywood'a gönderdi. Birçok özel görevde çalıştım. O.J Simpson ve Micheal Jackson gibi isimlerle, çok önemli haberlerde çalıştım." dedi.Türk fotoğrafçılarını da yakından takip ettiğini aktaran Nick Ut, Burhan Özbilici ile Coşkun Aral'ın çok iyi fotoğrafçılar olduğunu söyledi.Ut, ikinci kez geldiği İstanbul'a ilk olarak 2009'da arkadaşıyla geldiğine vurgu yaparak, "İstanbul'a gelmeyi çok istiyordum. 51 yıldır fotoğraf çekiyorum. Tabii ki her ülke farklı ama İstanbul başka. İstanbul'da çekilen her fotoğraf çok güzel." ifadelerine yer verdi.