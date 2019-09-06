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Ünlü şarkıcı Nicki Minaj, emekli olmaya karar verdi

Şarkılarında başarısıyla adından söz ettiren ABD'li şarkıcı Nicki Minaj, aile kurmak istediğini belirterek emekli olma kararı aldı.

06.09.2019 12:19

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Nicki Minaj, aile kurmak istediğini belirterek emekli olma kararı aldığını duyurdu.
BBC'nin haberine göre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emeklilik kararı aldığını kamuoyuna duyuran 36 yaşındaki Minaj, evlilik planları yaptığı sevgilisiyle aile kurmayı planlıyor.

BAŞARISIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Çıkış albümü "Pink Friday"i 2010'da satışa sunan Minaj, "Super Bass", "Anaconda" ve "Starships" gibi popüler şarkılarıyla biliniyor. Dünyanın en popüler kadın rap sanatçılarından biri olarak kabul edilen Minaj'ın albümleri milyonları aşan satış rakamlarına ulaşmış ve dünyaca ünlü müzik listesi Billboard Hot 100'de en çok yer bulan kadın solo sanatçısı olmayı başarmıştı.

HAYRANLARINI İNANDIRAMADI

Emekli olmaya karar veren Minaj, bu haberi de sosyal medya hesabından duyurarak hayranlarının kendisini ömür boyu temsil edeceklerini söyledi. Konu hakkında kimseye cevap vermeyen ve hiçbir yayın kuruluşuna açıklama yapmayan Minaj'ın hayranları şarkıcının şaka yaptığını düşünmeye başladı.

OYUNCULUK YAPMIŞTI

Minaj, müzik kariyerinin yanı sıra bazı Hollywood filmlerinde de rol almıştı. Tek şarkılık albümünü haziran ayında yayınlayan Minaj'ın yeni bir albüm üzerinde çalıştığı tahmin ediliyordu.

Ünlü şarkıcı Nicki Minaj, emekli olmaya karar verdi

Magazin

Kaynak: AA

YORUMLAR (11)
SABIRLI: bomba gibi hatundu...kahrol düşman al sana bomba
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ADINIZI YAZIN: Bence bu gibi tiplerin aile kurmamalari olan dünyaya getirecekleri çocuklara oluyor.Dünyaya çocuk getirirken onun ilerki yillarda kafir olmasini sağliyorlar yazik çok yazik bence böyle kalsinlar hiç aile kurmasinlar kuranlari gördük küçük yaşta kendilerine benzetiyorlar
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BEYLER :(: yan komşum melahat teyze acayip derecede nicki minaj hayranıydı, bu sabah kahrından kalp krizi gecirdi. dikkat edilmesi gereken bir haber beyler
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DENGELİ DELİ: Aile kurunca o klipleri çekemeyecek tabi ama başarısı aşikar
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ENİS: GERÇEKTEN KAHROLDUM. ÇOK ÜZGÜNÜM. . PERİŞANIM. DÜNYAM YIKILDI.
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VANLI: gögüsleri bari emekli olmasın
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ADINIZI YAZIN: kahrolduk ailecek
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GEZGİN Cİ: Önemli bir habermis
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ÇILGIN RAHİP: Kilise görevini yapıyor herkes aile kurmalı algı tamam en az 4 çocuk?
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PAŞALI: Bir an önce yaşadığı hayattan da emekli olsun
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