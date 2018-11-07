Nicolas Anelka, Lille Hücum Antrenörlüğüne Getirildi

<div>Lille Kulübü, 39 yaşındaki Anelka'nın takımdaki genç oyuncular için hücum antrenörlüğü görevini üstleneceğini duyurdu.</div><div></div> <div>Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Anelka, Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Juventus gibi takımlarda da oynadı. Anelka, futbolu bırakmadan önce Hindistan'ın Mumbai City takımında mücadele etti.</div> <div> <div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div> </div>