07 Kasım 2018, 20:15
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Nicolas Anelka, Lille Hücum Antrenörlüğüne Getirildi

Nicolas Anelka, Lille Hücum Antrenörlüğüne Getirildi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nicolas Anelka, Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in hücum antrenörlüğüne getirildi.

Lille Kulübü, 39 yaşındaki Anelka'nın takımdaki genç oyuncular için  hücum antrenörlüğü görevini üstleneceğini duyurdu.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Anelka, Paris Saint-Germain,  Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Juventus gibi  takımlarda da oynadı. Anelka, futbolu bırakmadan önce Hindistan'ın Mumbai City  takımında mücadele etti.
Fenerbahçe

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