26 Mart 2019, 17:43
»»

Nicolas Anelka'nın Hayatı Belgesel Oluyor!

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fransa'nın unutulmaz futbolcularından Nicolas Anelka'nın hayatı belgesel oluyor.

Avrupa futbolunun unutulmaz yıldızlarından Nicolas Anelka için flaş bir açıklama geldi. Anelka için ünlü dizi, film ve belgesel platformu Netflix'in bir çalışma içerisinde olduğu belirtildi. Netflix'in Anelka'ya özel bir belgesel çekeceği ve yayınlayacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

Fransa basınında yer alan haberlerde, Anelka'nın kariyer ve hayat öyküsünün izleyiciyle buluşturulacağı bildirildi. Daha önce 2004-05 ve 2005-06 sezonlarında Fenerbahçe'de oynayan ve bir lig şampiyonluğu kazanan Fransız yıldız, kariyeri boyunca Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City ve PSG gibi dev kulüplerin formasını giymişti. Anelka, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da kazanmıştı. Fransa Milli Takımı ile de EURO 2000 şampiyonluğu kazanan Anelka, 69 milli maçta 14 gol attı.

SON OLARAK GRİEZMANN'IN BELGESELİ YAYINLANMIŞTI

Son olarak Fransız yıldız Antonie Griezmann'ın da hayatı Netflix'te belgesel olarak yayınlanmıştı.

(Skorer)

Spor



YORUMLAR (2)
.: DENİZLİDE ŞAMPİYONLUK GİDERKEN HERR DAUM BU ADAMI YEDEK BIRAKTIYA LA BELGESELİN EN BÜYÜK KONUSU BU OLSA GEREK
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
HIRBO: rıbery anelkanın bonusu dediler anelka onun bonusu çıktı belgesele bunu da yazın
Yayından Kaldır
2 3
Cevap yaz