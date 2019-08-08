Nicolas Cage'in kobraları onu öldürmeye çalışmış

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Nicolas Cage sahibi olduğu iki kral kobranın kendini yalnızca öldürmeye çalışmadığını, aynı zamanda oyunculuğunu etkilediğini de söyledi.

New York Times'a konuşan oyuncu "İki tane kral kobram vardı ve mutlu değillerdi. Sırtlarını göstererek beni hipnotize etmeye ve daha sonra bana saldırmaya çalışıyorlardı" dedi.

Cage, katıldığı Late Show with David Letterman'da "yaşadığı mahalle kobralara sahip olmasından pek hoşlanmadığı için" onları daha sonra bir hayvanat bahçesine verdiğini açıkladığını da röportajdaki sözlerine ekledi.

Kobraların oyunculuğunu etkileyip etkilemediği sorusuna ise Cage şu yanıtı verdi:

"Kobralar mı, kesinlikle. Yan yana yürüdükleri kişiyi hipnotize etmeye çalışırlar. Ghost Rider: Spirit of Vengeance'da oynadığım karakter de saldırı düzenlemeden önce bunu yapıyordu. Hayvanlar ilham alabileceğiniz eğlenceli varlıklar. Aslında dili sürekli hızlı bir şekilde dışarı çıkan Joker karakterini canlandırırken Heath Ledger'ın sürüngelere ait hareketler yaptığını düşünüyorum."

Uzun ve çeşitli konular içeren röportajında Cage, kedisinin buzdolabında duran sihirli mantarları yemek için sürekli çabaladığından da bahsetti. Cage "Onları çok seviyordu. Ben de daha sonra 'sanırım bunu yapacağım' dedim. Bu çok huzur veren ve güzel bir deneyimdi. Ancak onları (mantarları) daha sonra attım" dedi.

Cage en son A Score to Settle'da intikam arayışındaki eski bir mahkumu canlandırdı.