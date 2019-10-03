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- Nidalarıyla meşhur olan Avam Kamarası Başkanı Bercow'un sesi kısıldı

- Nidalarıyla meşhur olan Avam Kamarası Başkanı Bercow'un sesi kısıldıLONDRA - İngiliz Avam Kamarası'nın düzenini sağlamak için attığı nidalarla meşhur olan Avam Kamarası Başkanı John Bercow'un sesi kısıldı.

03.10.2019 20:15
- Nidalarıyla meşhur olan Avam Kamarası Başkanı Bercow'un sesi kısıldı
LONDRA - İngiliz Avam Kamarası'nın düzenini sağlamak için attığı nidalarla meşhur olan Avam Kamarası Başkanı John Bercow'un sesi kısıldı.
İngiltere Parlamentosu'nun alt kolu olan Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow'un sesi kısıldı. Parlamentodaki düzeni sağlamak için attığı nidalarla bilinen Bercow'un sesinin kısılması ise İngiliz basında çokça yer aldı. Bercow'un toplantı esnasında vekilleri uyarmak için kısık sesiyle bağırmaya çalışması ise parlamentoda gülüşmelere neden oldu.
- Nidalarıyla meşhur olan Avam Kamarası Başkanı Bercow'un sesi kısıldı

Güncel

Kaynak: İHA

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