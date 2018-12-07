Nielsen Medya, Atama!

Nielsen'de Medya Müşteri Hizmetleri ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Mehmet Fazıl Kanyılmaz, gösterdiği yüksek performans sonrası Müşteri Hizmetleri ve Pazarlama Direktörü olarak atandı.

Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni 2005 yılında tamamlayan Mehmet Fazıl Kanyılmaz, medya kariyerine 2009 yılında Turkuvaz Medya Grubu'nda Yönetici Adayı (MT) olarak başladı. Minika çocuk kanalının kurulum aşamasında görev alan Kanyılmaz, 2011-2014 arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürdüğü eğitimi kapsamında University of California Los Angeles (UCLA) Film Production ve University of Southern California'da (USC) İletişim Yönetimi Master programlarını tamamladı.

Türkiye'ye döndükten sonra ATV bünyesinde çalışmaya başlayarak, kanalın Araştırma ve Planlama Biriminde Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2017 yılında Medya Müşteri Hizmetleri ve Pazarlama Müdürü olarak Nielsen'e transfer oldu. Burada TV, Radyo, Dijital, Basın, Açıkhava ve Sinema alanlarındaki ürün ve faaliyetleri yönetti. Nielsen'de Spor (Nielsen Sports) biriminin de başında bulunan Kanyılmaz, kariyerine Nielsen Medya Müşteri Hizmetleri ve Pazarlama Direktörü pozisyonunda devam edecektir.