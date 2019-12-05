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Nifrit deresini kirleten iki fabrikaya 144 bin 394 lira ceza kesildi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki iki fabrikaya, Nifrit deresinde kirliliğe neden oldukları gerekçesiyle 144 bin 394 lira ceza uygulandığı bildirildi.

05.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:56
'nın ilçesindeki iki fabrikaya, Nifrit deresinde kirliliğe neden oldukları gerekçesiyle 144 bin 394 lira ceza uygulandığı bildirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, basında yer alan Nifrit deresindeki kirlilik haberlerinin ardından bölgede denetim ve incelemelerde bulunuldu.
Toplam 10 kişilik ekibin yaptığı incelemede, iki fabrikadan kaynaklanan "kara suyun" dereye verildiği tespit edildi.
Tespit üzerine, Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanan iki fabrikaya toplam 144 bin 394 lira ceza kesildi.
Bölgede incelemelerin devam ettiği, ceza miktarının artabileceği belirtildi.
Bu arada, dere suyunun berrak akmaya başladığı, bölgede herhangi bir balık ölümüne rastlanmadığı ifade edildi.
Nifrit deresini kirleten iki fabrikaya 144 bin 394 lira ceza kesildi

Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


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