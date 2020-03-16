Niğde 2 katlı metruk bina alev alev yandı
Niğde 2 katlı metruk bina alev alev yandıNİĞDE'de iki katlı metruk bina, çıkan yangında küle döndü.
16.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:36
Niğde 2 katlı metruk bina alev alev yandı
NİĞDE'de iki katlı metruk bina, çıkan yangında küle döndü.
Yangın, gece saatlerinde Niğde Şahinali Mahallesi Amas yolunda bulunan iki katlı metruk binada meydana geldi. İki katlı metruk binanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede alevlere dönüştü ve tüm binayı sardı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede edip, kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.
NİĞDE'de iki katlı metruk bina, çıkan yangında küle döndü.
Yangın, gece saatlerinde Niğde Şahinali Mahallesi Amas yolunda bulunan iki katlı metruk binada meydana geldi. İki katlı metruk binanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede alevlere dönüştü ve tüm binayı sardı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede edip, kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Niğde 2 katlı metruk bina alev alev yandı
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