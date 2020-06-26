NİĞDE 9'uncu katın balkonundan düşen usta öldü

9'uncu katın balkonundan düşen usta öldüNİĞDE'de, 15 katlı apartmanın 9'uncu katındaki daire balkonunda çalışırken dengesini kaybedip, beton zemine düşen usta Durmuş Baykal (33), hayatını kaybetti.

26.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:15
9'uncu katın balkonundan düşen usta öldü
NİĞDE'de, 15 katlı apartmanın 9'uncu katındaki daire balkonunda çalışırken dengesini kaybedip, beton zemine düşen usta Durmuş Baykal (33), hayatını kaybetti.
İnönü Mahallesi'nde bulunan 15 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairede cam balkon çalışması yapan Durmuş Baykal, dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan usta Baykal, sağlık görevlilerince ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Baykal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Durmuş Baykal'ın cansız bedeni, otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. NİĞDE 9’uncu katın balkonundan düşen usta öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Niğde, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

2019’da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Ekonomi
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Son Dakika: Türkiye’de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini ’pişmanım’ diyerek savundu Güncel
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Magazin
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı’nın üzerine yürüdü Magazin
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye’de en çok izlenen ikinci film oldu Dünya
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Normalleşme süreci Karabük’e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı Güncel
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Haberler››Güncel››NİĞDE 9'uncu katın balkonundan düşen usta öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:24: Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti. - Haber 19:22: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan aileye 16 adet koyun gönderdi - Haber 19:22: Denizli'de, yabancı uyruklu kişilere 'uyuşturucu' operasyonu: 16 gözaltı - Haber 19:21: Filistinliler, İsrail'in Yafa'da Müslüman mezarlığını yıkmasını protesto etti - Haber 19:21: Son dakika güncel: Antalya'da cami avlusuna bebek bırakıldı - Haber 19:18: Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi - Haber 18:24: Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı - Haber 16:01: Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü - Magazin 15:08: CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti - Magazin 12:53: 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir - Ekonomi