NİĞDE Aksaray'dan çaldığı otomobille Niğde'de yakalandı

Aksaray'dan çaldığı otomobille Niğde'de yakalandıAKSARAY'dan çaldığı otomobille kaçmaya çalışan M.E. (31) Niğde'de polis ekiplerince kısa süren kovalamacanın ardından yakalanıp, gözaltına alındı.

03.06.2020 20:20 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:24
Aksaray'dan çaldığı otomobille Niğde'de yakalandı
AKSARAY'dan çaldığı otomobille kaçmaya çalışan M.E. (31) Niğde'de polis ekiplerince kısa süren kovalamacanın ardından yakalanıp, gözaltına alındı.
Aksaray'da ismi açıklanmayan bir kişiye ait 34 AK 3521 plakalı otomobilin çalındığı ve Niğde'ye doğru hareket ettiği ihbarı üzerine Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kayseri-Adana yolunda olduğu tespit edilen otomobilin sürücüsüne polis ekipleri oluşturulan kontrol noktasında 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli otomobili yol kenarında bırakıp, yaya olarak ormanlık alana kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı. Kimlik sorgusu yapılan M.E. gözaltına alındı. NİĞDE Aksaray’dan çaldığı otomobille Niğde’de yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Aksaray, Polis, Niğde, Güncel, Haber

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