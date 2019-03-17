Niğde Anadolu Fk - Gümüşhanespor: 0-3

STAT: Niğde
5 Şubat
HAKEMLER: Sabit Selvi (xxx), Serdar İla (xxx), Tuncay Ercan (xxx)
NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre
Yanar (xx), Alper Kadir Duruk (xx) (Dk. 73 Enis Durak x), Seydi Kayasoy (xx), Yusuf Yalçın
Arslan (xx), Hamit Kulya (xx) (Dk. 65 İsmail Güven
x), Egehan Gök
(xx), Selçuk
Öztürk (xx) (Dk. 60 Olcay Turhan x), Berkay
Görmez (xx), Emirhan Özyaşar (xx), Musa Caner Aktaş (xx), Süleyman Güneş (xx)
GÜMÜŞHANESPOR: Mesut Balkan
(xxx), Muharrem Doğan
(xxx), Fırat Arıkan
(xxx), (Dk. 31 Enver Yıldız xx), Menderes
Önkuzu (xxx) (Dk. 65 Burak Sarı xx), Kadir Ari (xxx), Ahmet Güven
(xxx), Kevin Odabaşı (xxx), Murat Kayalı
(xxx), Altuğ Taş
(xxx) (Dk. 85 Tekin Adar xx), Sancar Yıldırım (xxx), Mert Çakar
(xxx)
GOLLER: Dk.23 Ahmet Güven, Dk. 87 - Dk. 89 Tekin Adar (Gümüşhanespor
)
SARI KARTLAR: Selçuk Öztürk, Olcay Turhan, İsmail Güven (Niğde Anadolu FK) - Murat Kayalı (Gümüşhanespor) TFF
2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Niğde Anadolu FK, 27'nci hafta maçında Gümüşhanespor'a 3-0 yenildi.
Selçuk Öztürk , İsmail Güven, Niğde, Spor
Kaynak: DHA