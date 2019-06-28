28.06.2019 18:12
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NİĞDE BAKAN SELÇUK NİĞDE'DE

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı kapsamında bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere Niğde'ye geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı kapsamında bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere Niğde 'ye geldi. Bakan Selçuk, ilk olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen program sonrası Bakan Selçuk, AK Parti İl Binası'nı ziyaret etti. Bakan Selçuk, akşam saatinde milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ile bir araya gelecek.NİĞDE BAKAN SELÇUK NİĞDE'DE
Kaynak: DHA
Niğde , Ziya Selçuk , Güncel

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