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Niğde Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki

Niğde Barosu Başkanı Osman Çimen, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri, doğru bulmadıklarını bildirdi.

07.11.2019 20:54 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:54 Niğde Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki
Niğde Barosu Başkanı Osman Çimen, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri, doğru bulmadıklarını bildirdi.
Çimen, yaptığı yazılı açıklamada, genel kurul çağrılarının Birliğe zarar verdiğini düşündüklerini belirtti.
Yargı reformu sürecinde mesleğin sorunları çözülmeye başlamışken bu girişimlerin, Türkiye'nin ve meslektaşlarının gündemini gereksiz yere işgal edeceğine dikkati çeken Çimen, "Bu nedenle olağanüstü genel kurul çağrılarını doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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