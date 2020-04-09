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Niğde Belediye Başkan Özdemir'den Polis Haftası Kutlama Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Polis Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

09.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:44
Niğde Belediye Başkan Özdemir'den Polis Haftası Kutlama Mesajı
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Polis Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kurulduğu ilk günden itibaren milletin güvenine layık olabilmek için büyük bir fedakarlık ortaya koyduğunu belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Polisimiz toplumun güvenliği ve huzuru adına vazgeçilmez bir unsurumuzdur. Bizde Niğde Belediyesi olarak, tüm toplumun olduğu gibi Polis Teşkilatının yanında olmaya gururla devam edeceğiz. Polisimiz; türlü feragat ve fedakarlıklarla gece gündüz demeden görev yapan, Devletin bekası, Milletin huzur ve güvenliği için kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canını ve malını feda etmekten çekinmeyen; huzur, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Türk milletinin bağımsızlığını ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü, Cumhuriyetimizi ve Demokrasiyi koruyarak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak temel amacıyla kutsal bir görevi zor şartlarda yerine getirmektedirler" dedi. Özdemir, Türk Polis Teşkilatı'nın gurur ve şerefle ortaya koyduğu hizmet anlayışına, korona virüs salgını sürecinde yenilerini de eklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti;

"Polisimiz tüm görevlerinin yanında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında da çok büyük gayret göstermektedir. Yine her biri, şehirlerin kontrol noktalarında çok titiz bir çalışma örneği sergileyerek oluşabilecek tüm olumsuzlukları gidermek için özveriyle çalışmaktadır. Bu zor dönemin atlatılması adına gerçekleştirdikleri titiz ve gayretli çalışmalar nedeniyle değerli polislerimize gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Niğde Emniyet Müdürü ve Personeli olmak üzere tüm Polis Teşkilatının 175. Yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, aynı zamanda da Devletimiz ve Milletimizin selameti uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını rahmetle anar, geride kalan dul ve yetimlerine şükranlarımı belirtir, emekli ve gazilerimizi minnetle anıp halen görevde olan teşkilat mensuplarına görevlerinde sağlık, başarılar ve mutluluklar dilerim." - NİĞDE

Kaynak: İHA

Etiketler: Emrah Özdemir, Polis Haftası, Niğde, Polis, Güncel
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