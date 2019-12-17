Haberler » Güncel » Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Kadına Şiddeti kınadı - Haber

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Kadına Şiddeti kınadı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme toplantısına katıldı.

17.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:36Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Kadına Şiddeti kınadı
Belediye Başkanı Emrah Özdemir Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme toplantısına katıldı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Niğde Valisi Yılmaz Şimşek Başkanlığında gerçekleşen ve 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele değerlendirme toplantısı kapsamında şiddetle mücadele etmenin ne şekilde yapılması gerektiği, ilimiz genelinde ne gibi önlemler alınarak yaşanan üzücü olayların önüne geçilebilir gibi konuları Sayın Valimiz Yılmaz Şimşek Başkanlığında istişare ederek toplantımızı gerçekleştirdik. Son yıllarda ne yazıktır, üzülerek takip ediyoruz ki, şiddet olaylarında artışlar gözlemliyoruz. Kadına uygulanan her türlü öfkeyi ve şiddeti kesinlikle telin ediyorum. Şunu sakın unutmamalıyız ki her bireyi bir kadın doğurdu ve emek verip büyüttü. Onlar bizim en değerli varlıklarımızdır" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Yılmaz Şimşek, Emrah Özdemir, Niğde, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:45 12 yaşındaki kıza cinsel istismara 3 yıl 9 ay hapis - Haber
13:45 Kütahya cep telefonu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı - Haber
13:45 Aydın kuşadası'nda otomobil takla attı 2 ölü, 1 yaralı - Haber
13:44 4 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış - Haber
13:40 Diyarbakır AFAD'dan gönüllülere doğada kurtarma eğitimi - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
17.12.2019 13:45:51