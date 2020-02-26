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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Terminalde incelemelerde bulundu

Niğde Şehirler Arası Otobüs Terminalinde Niğde Belediye Başkanlığı tarafından bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

26.02.2020 09:53 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:53Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Terminalde incelemelerde bulundu
Şehirler Arası Otobüs Terminalinde Niğde Belediye Başkanlığı tarafından bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediyesi tarafından kentin vitrini olan terminali daha iyi şartlara ulaştırmak, Niğde'ye gelen misafirleri mağdur etmemek için tamamlanan iyileştirme çalışmalarını inceledi.

Isınma Sorunu Çözüldü

Terminali kullanan yolcuların ve esnafların en büyük sorunlarından biri olan ısıtma konusunda da ciddi bir yatırım yapıldı. Daha önce kömürlü olan ve kış aylarının büyük bölümünde yaşanan arızalar nedeniyle çalışmayan ısınma sistemi tamamen değiştirildi. Kömürlü ısıtma sistemi yerine terminal içerisine doğalgazlı modern ısıtma sistemi döşendi.

Asma Tavan Yapıldı

Her gün binlerce kişinin faydalandığı Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde özellikle kış aylarında ve aşırı yağışların yaşandığı günlerde su sızmalarının yaşanmasının da önüne geçildi.

Başkan Özdemir "Terminal Niğde'nin tanıtımı açısından çok önemli bir nokta. Ziyaretçilerin Niğde'ye,Niğde'nindedışarıyaaçılankapısıdırveşehrinvitrinikonumundadır.Buyüzden terminalin işletilmesini önemsiyoruz. Seçimler öncesi ziyarette bulunduğumuz terminal esnafımızın sorunlarını dinledik ve istişarelerde bulunduk. Vatandaşların ve işletmecinin büyük sorunu olan ısınma konusunu çözüme kavuşturduk bunun yanında asma tavan bakım ve onarımını yaptırdık. Tesisin işletimindeki kalite artarak devam edecek" dedi.

Niğde Şehirlerarası Terminali İşletme Müdürü Mahmut Körkoca; "11 yıldır süregelen sıkıntılarımız vardı. Niğde Belediye Başkanımız Sayın Emrah Özdemir'e bu konu ile ilgili sorunlarımızı ilettik. Terminalin tavan, ısıtma ile ilgili sorunları ve kapı girişlerinde sıkıntılarımızı çözüme kavuşturdu. Terminal işletmecisi ve esnaflar adına başkanımıza teşekkür ediyoruz saygılarımızı sunuyoruz."

Otogar İşletme Müdürlüğü ve otogarda faaliyet gösteren firma sahipleri ile çalışanları yapılan yenileme çalışmaları için Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e teşekkür ettiler.

Terminal esnafını ziyaret eden yolcularla da bir süre sohbet eden Emrah Özdemir, esnaf ve vatandaşlarımızın memnuniyeti bizi ziyadesiyle mutlu etti. Terminali daha modern ve güzel bir hale dönüştürmek için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti. - NİĞDE

Emrah Özdemir, Niğde, Güncel

Kaynak: İHA

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