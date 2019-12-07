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Niğde Belediye Başkanı Özdemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

07.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:50Niğde Belediye Başkanı Özdemir, AA'nın
Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Özdemir, AA muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilerek oylamaya sunulan 50 fotoğrafı inceledi.
Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" başlıklı fotoğrafına oy veren Özdemir, kategorisinde ise tercihini Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafından yana kullandı.
Özdemir, oylamaya sunulan fotoğrafların 2019 yılında yaşanan olayları tek karede özetleyen çarpıcı kareler olduğunu söyledi.
AA'nın her zamanki gibi en doğru, güvenilir ve tarafsız ajansı olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Bütün çalışanları, özellikle fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum. Bir yılın özetini bir kareye sığdırmışlar. Başta Anadolu Ajansı'na, muhabirlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı'na her zaman güveneceğiz. En doğru haberi de Anadolu Ajansı'ndan alacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, Mustafa Yalçın, Emrah Özdemir, Niğde, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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