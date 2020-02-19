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Niğde Belediye Başkanı Özdemir, inşaat mühendislerini ziyaret etti

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İnşaat Mühendisleri Odası Niğde Şubesi Başkanı Selman Yavaşcan ve yönetim kurulu üyelerine ziyarette bulundu.

19.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:52Niğde Belediye Başkanı Özdemir, inşaat mühendislerini ziyaret etti
Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İnşaat Mühendisleri Odası Niğde Şubesi Başkanı Selman Yavaşcan ve yönetim kurulu üyelerine ziyarette bulundu.

Ziyarette Başkan Özdemir, Niğde Belediyesinin sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmayı önemsediğini söyledi.

Belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Özdemir, şunları kaydetti:

"Her zaman sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini önemsiyoruz ve Niğde'nin sorunlarının çözümü noktasında ortaya konulan projeleri destekliyoruz. Bu anlamda İnşaat Mühendisleri Odasının yapacağı çalışmalarda Niğde Belediyesi olarak her zaman destek oluruz. Bilindiği gibi ülkemiz deprem kuşağında olan bir ülke, depreme dayanıklı binaların yapılması ve olası bir depremde en az hasarla atlatabilmek için üzerimize düşen her vazifeyi yapıyoruz. Yine şehrimizin imar çalışmaları konusundaki görüşlerimizi paylaşarak geleceğin Niğdesini yaratmak için elimizi taşın altına koymak istiyoruz. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız."
İnşaat Mühendisleri Odası Niğde Şubesi Başkanı Selman Yavaşcan ise Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in desteklerini yanlarında hissettiklerini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İnşaat Mühendisleri Odası, Emrah Özdemir, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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