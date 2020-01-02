Haberler » Güncel » Niğde Belediye Başkanı Özdemir işçilerle bir araya geldi - Haber

Niğde Belediye Başkanı Özdemir işçilerle bir araya geldi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Belediye Fen İşleri Atölyesinde işçilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

02.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:47 Niğde Belediye Başkanı Özdemir işçilerle bir araya geldi
Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Belediye Fen İşleri Atölyesinde işçilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Belediye Fen İşleri Atölyesinde gerçekleşen yemek programına Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri katıldı. İşçilerin yeni yılını kutlayarak çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Özdemir atölyede gerçekleştirilen faaliyetleri yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Fen İşleri Müdürlüğümüz personelleriyle öğle yemeğinde aynı sofrayı paylaştık. Yemek sonrasında kendi imkanları ile ihtiyaçlarını karşılayabilen teknik ve gerekli personel donanımlarına sahip Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü atölyemizde, gerçekleştirilen çalışmaları inceleyerek bilgi aldım. Daha güçlü hizmet ağı ile sürdürdüğümüz Belediye çalışmalarımıza havaların iyileşmesiyle beraber ivme kazandırarak devam edeceğiz. Diğer yandan Kış Mevsimi için aldığımız önlemleri ve stoklarımızı kontrol ederek personellerimize gerekli talimatlandırmalarda bulunduk" dedi. - NİĞDE

Emrah Özdemir, Niğde, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:47   Siirt'te kardan kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı - Haber
17:46   Çin'de 30 katlı apartmanda büyük yangın - Haber
17:46   Aracın çarpıp kaçtığı yaya hayatını kaybetti - Haber
17:45   Günün Özeti - Haber
17:40   Dodurga'ya spor kompleks alanı - Haber
17:37   Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:29   Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Haber
16:16   Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
2.01.2020 17:50:43