Niğde Belediye Başkanı Özkan, Yeniden Aday

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti Genel Merkezinin mevcut Belediye Başkanlarının doğal aday olduğunu belirterek aday olduğunu söyledi.Özkan, Yerel Seçimlerle ilgili "Genel Merkezimizin talimatı ile Türkiye'de hiçbir belediye başkanı aday adaylık başvurusu yapmayacak. Mevcut belediye başkanları doğal olarak aday adayı konumunda değerlendiriliyor. Bizde genel merkezimizin vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim her zaman İşimiz hizmet, gücümüz millet oldu. Milletimize ve Niğde'mize hizmet sevdalısı olarak görevimizin başındayız" dedi.Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, düzenlediği basın gezisiyle son bir yılda yaptığı hizmetleri yerinde basına tanıttı. Belediye Başkanı Özkan; "Son bir yılımızda dahil AK Belediyecilik döneminde yaptıklarımız teminatımızdır. Yaptığımız basın gezisiyle son 1 yıl içerisinde yaptığımız hizmetleri tanıttık. Son 1 yılda neler yapmışız hep beraber gördük" dedi.Durmak Yok Yola DevamBugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları anlatmanın yanı sıra gelecek dönem için ise yapacağı bazı projeleri de anlatan Belediye Başkanı Özkan; "Bundan yaklaşık 2 ay önce yapmış olduğumuz bilgilendirme toplantımızda da ifade ettiğim gibi göreve geldiğim son bir yıl içerisinde Niğde'miz için çalışma programımızı kısa, orta ve uzun vadede projeler olarak ayarlamış ve bu şekilde de halkımızın yanında halkımızla iç içe bu hizmetlerimizi gerçekleştirmiştik. Aynı kararlılık ve azimle sürdürdüğümüz görevimizi, orta ve uzun vadeli projelerimizi de hayata geçirerek devam ediyoruz. Son bir yıllık süre zarfında fiziki belediyecilik adına caddeler, sokaklar, parklar, sosyal tesisler üretirken sosyal belediyecilik adına her kesimi kucaklayan hizmetleri proje bazlı olarak üretmeyi hedefledik. Göreve geldiğimizde devam eden kentsel dönüşüm projemiz, her kesime yönelik az sayıda da olsa sanat, kültür, turizm, bilim spor çalışmalarımızla Niğde'de büyük değişimin temellerini hep birlikte attık. Bu çalışmalarımız sadece bir başlangıç olup artarak devam edecektir. Öncelikle şunu söylemek isterim ki Niğde AK Belediyecilik döneminde bambaşka bir çehre kazandı. Bu kazandığı çehreye insanımızın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda bizlerde son bir yılda yenilerini ekleyerek devam ettik" dedi.Belediye Başkanı Rifat Özkan Belediye Başkanlığına AdayGazetecilerin Belediye Başkanlığına Aday mısınız? Sorusunu da cevaplayan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in 1 yıl önce tarafıma vermiş olduğu görevi bilgi, birikim ve tecrübelerime dayanarak en iyi şekilde yerine getirme gayretinde olduk. Son bir yıl içerisinde küçük, büyük birçok projeye çalışmaya imza attık. Bu kapsamda geleceğe dönük hazırladığımız çok sayıda projemiz var. Eğer halkımız teveccüh gösterir, Sayın Cumhurbaşkanımızda onay verirse adayım. Belediyecilik konusunda edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübeyi elbette halkımıza sunmak bizim için en büyük hizmettir. Aday adayı olan arkadaşların başvurduğu gibi mevcut belediye başkanları başvurmasına gerek kalmadan doğal aday adayı konumundadır. Bu Genel Merkezimizin almış olduğu bir karardır. Bizlere de bu karara sadakatle uymak düşer" dedi.Belediyecilikte bilgi, birikim, tecrübeBelediye Başkanı Özkan; "Bu bakımdan Şehirler yaşayan varlıklardır. Çünkü şehirleri oluşturan sonuçta insanlardır. İnsanımızın yaşamı devam ettikçe ihtiyaçlarda zamana göre değişir. Dün ihtiyaç olan bugün ihtiyaç olmaktan çıkar. Bugün hiç ihtiyaç olmayan ve adı bile akılda olmayan bir konu yarın şehir için önemli bir ihtiyaç haline gelebilir. Niğde Belediyesi olarak bizlerde bu düşünceleri edindiğim 5 yıllık belediyecilik tecrübemle ortaya koyuyor ve her fırsatta halkımızı bizzat dinleyerek istek ve taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. 3 buçuk yıllık Belediye Başkan Yardımcısıyken, Belediye Başkanı olarak göreve geldiğim son bir yıl ile birlikte toplamda 4 buçuk yıllık belediyecilik tecrübesi, bilgi ve birikim ile inşallah, belediyeciliği tanımıma bilgi edinme tecrübe edinme gibi zaman kaybı olmadan büyük projelerimizi de bir bir ortaya koyarak Niğde'mize hizmet etmenin düşüncesindeyiz. Daha öncede belirttiğim gibi, AK Belediyecilik hizmetlerinin kesintiye uğramadan artarak devam etmiştir. Görevi devraldığımda devam eden çalışmaların tamamlanmasının yanı sıra yapılan hizmetlere yeni hizmetler ekledik. Birçok projenin devamını sağlayarak tamamladık ve halkımızın hizmetine sunduk. Birçok yeni proje hazırladık. Geçen yıl göreve geldiğimiz günden bugüne küçük büyük neler yapmışız kısaca bahsetmek sizler aracılığıyla halkımıza sunmak istiyorum. Belediye başkan yardımcılığım döneminde edindiğim bilgi, tecrübe ve birikimi son bir yıl içerisinde yaptığım Belediye Başkanlığı göreviyle daha da arttırarak, halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini daha net görme ve bu taleplere cevap için, çözüm için projeler üretme imkanımız oldu" şeklinde konuştu.Hiçbir zaman makam kapımızı da gönül kapımızı da kapatmadıkBaşkan Özkan açıklamasının devamında şunları söyledi;"Allah nasip ederse yeni dönemle birlikte zaman kaybetmeden, ihtiyacın ve çözümün ne olduğunu bildiğimiz bütün uygulamalarımızı hayata geçireceğiz" diyen Niğde belediye Başkanı Rifat Özkan; "Belediyeyi tanıyor, belediyeciliği biliyoruz. Şehrimizi de gerek esnaflık yıllarından gerekse 40 yıllık siyaset yıllarımdan beri biliyor, en ücra köşesine kadar tanıyorum. İşte belediyecilikteki bilgi ve tecrübenin ilk adımları olarak halkımızın beklentisi olan küçük ama olmazsa olmaz birçok hizmeti gerçekleştirdik. Halkımızla birlikte iç içe istek ve talepleri dinledik. Hiç bir zaman makam kapımızı da gönül kapımızı da kapatmadık. Son bir yıl içerisinde neler yaptığımıza şöyle bir göz atacak olursak;Belediyecilik hizmetlerimiz içerisinde en çok önem verdiğimiz ve asla aksamasına müsaade etmediğim sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olma, onların ihtiyaçlarını karşılama gayretimiz hep sürdü. Bu kapsamda günlük yüz civarında ihtiyaç sahibi ve kimsesi olmayan yaşlılarımızın evlerine kadar sıcak yemek servisi her gün aksamadan devam etti, edecekte"Niğde hizmetin en iyisine layıkBelediye Başkanı Rifat Özkan; "Başka şehirlerde olup Niğde'miz içinde önem taşıyan ve olmasını istediğimiz bu projelerimiz elbette başka illere gittiğimizde gördüğümüz ve neden Niğde'mizde yapılmıyor dediğimiz konulardır. Projelerimizin bazıları bu şekilde olup, hazırlayacağımız proje kitaplığıyla da halkımızın takdirine projelerimizin tamamını sunacağız. Niğde; 2023 vizyonu çerçevesinde hak ettiği tüm yatırımları en iyi şekilde alacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Niğde için hemen hemen her alanda ve her kesimi kapsayacak projelere imza atmış olmanın ve yeni projelerimizle de atacak olmanın haklı gururunu, onurunu ve sevincini yaşıyoruz.Bu projelerimizi uygularken ve Niğde'miz için yeni projeler hazırlarken bizler lafa, söze bakmadan yolumuza devam ettik. ve bir yılımızı tamamladık. Halkımız teveccüh eder, Cumhurbaşkanımız takdir buyurur, yolumuza devam ettiğimizde 2023 vizyonunda bambaşka bir Niğde için, en iyiye, en güzele ulaşmak için, hazırladığımız projelerimizi de siz basın mensuplarımız aracılığıyla vatandaşımızla paylaşacağız" dedi. - NİĞDE