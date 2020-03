Niğde Belediye-İş Sendikasından örnek sözleşme

Belediye-İş Sendikası Niğde Şubesi ile Kayseri İncesu Belediyesi örnek sözleşmeye imza attı.Belediye-İş Sendikası ile Kayseri İncesu Belediyesi arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.Belediye-İş Sendikası Niğde Bölge Başkanı Yusuf Karaca, yaptığı Toplu İş Sözleşmeleri ile işçilerin yüzünü bir kez daha güldürdü. Bölgede büyük hakimiyet sağlayan ve birçok ilde bulunan işçilere umut olan Belediye-İş Sendikası Niğde Şubesi, son olarak Kayseri İncesu Belediyesi ile sözleşme imzalayarak %35'lere varan zam almayı başardı. Belediye-İş Sendikası Bölge Başkanı Yusuf Karaca ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile belediye binasında imzalanan sözleşme toplantısına Türk-İş Kayseri İl Başkanı İdris Güven ve Belediye-İş Sendikası Kayseri İl Temsilcisi Soner Salcanlıer katılarak işçilerin mutluluğuna ortak oldu.Sosyal Haklarda yüzde 100'lere Varan ZamGöreve geldiği günden bugüne kadar işçi ve emekçi için elinden gelenin fazlasını yapmaya söz veren Belediye-İş Sendikası Niğde Bölge Başkanı Yusuf Karaca, İncesu Belediyesi ile yapılan sözleşmede işçilere yüzde 35'e varan zam, sosyal haklarda ise yüzde 100'lere varan zamların yer aldığını belirtti. Sözleşmenin 2 yıllık olduğunu söyleyen Başkan Karaca yaptığı açıklamada, "Bir Toplu İş Sözleşmesini daha işçinin lehine sonuçlandırmanın haklı onuru ve gururunu yaşıyoruz. Her iki tarafı da memnun eden bir sözleşmeye imza atmış bulunmaktayız. Söz verdiğimiz gibi işçi ve emekçi kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sendikamız bünyesinde olan her işçi kardeşimizin en iyi koşullarda çalışması için çabanın en büyüğünü gösteriyoruz. Toplu İş Sözleşmemizdeki amacımız, insanca yaşanabilir bir ücret almaktır. Toplu sözleşmeler alın terimizin karşılığını alma noktasında çok önemlidir. Çünkü bizler için emek en yüce değer ve yaşamın en önemli parçasıdır. Sendikal mücadelemizin ve sendikal anlayışımızın emek ve alın teri olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu vesile ile sözleşme süresince olumlu tutum sergileyen, işçi kardeşlerimizin hak ve alacaklarına önem veren ve her zaman işçilerimizin yanında olarak, emekçi dostu olduğunu bizlere bir kez daha gösteren Kayseri İncesu Belediye Başkanı Sayın Mustafa İlmek'e sendikam ve üyelerim adına teşekkür eder, sonsuz şükranlarımı sunarım. Toplu İş Sözleşmemiz sendikamıza, belediyemize ve işçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.Başkan İlmek konu ile ilgili yaptığı açıklamada ise; "Göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman işçi ve emekçinin yanında olduk. Çalışanlarımızın maaş, ikramiye ve tüm özlük haklarının en iyi şekilde teslim edilmesi noktasında büyük gayret göstererek taşın altına elimizi koyduk. Amacımız işçi kardeşlerimizin mutluluğu, huzuru ve emeğinin karşılığını almasıdır. Görüşmeler sırasında belirlediğimiz oran, belediyemizin imkanları dahilindeki en üst orandır. Sözleşme süresince uzlaşmacı tavırlarından dolayı Belediye-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca'ya Türk-İş Kayseri İl Başkanı İdris Güven'e Belediye-İş Sendikası Kayseri İl Temsilcisi Soner Salcanlıer'e teşekkür ederim. Toplu İş Sözleşmemiz her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun" dedi.Salcanlıer'den TeşekkürBelediye-İş Sendikası Kayseri İl Temsilcisi Soner Salcanlıer'de yaptığı açıklamada; "İşçilerimizin alın teri kutsaldır. Bu anlayıştan yola çıkarak işçi ve emekçi kardeşlerimizin emeğinin karşılığını alması ve onurlu bir yaşam sürmesi için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Toplu İş Sözleşmemizin her iki tarafa da hayırlara vesile olmasını diliyorum. İşçi ve emekçinin her daim yanında olan Belediye-İş Sendikası Bölge Başkanı Yusuf Karaca'ya ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - NİĞDE