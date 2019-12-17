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Niğde Belediyesi altyapı çalışmaları devam ediyor

Niğde Belediye Başkanlığı gelişen şehir Niğde'de alt yapıdan üst yapıya bir çok alanda hizmet üretmeye devam ediyor.

17.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:37Niğde Belediyesi altyapı çalışmaları devam ediyor
Belediye Başkanlığı gelişen şehir Niğde'de alt yapıdan üst yapıya bir çok alanda hizmet üretmeye devam ediyor.

Yoğun çalışmalar kapsamında eksik kalan alt yapı çalışmalarına ağırlık vererek hizmetlerini sürdüren Niğde Belediye Başkanlığı şehirde alt yapıya ihtiyaç duyulan bölgelerde hat çalışmalarını sürdürüyor.

Dere Mahallesi Özlem sokakta gerçekleştirilen kanalizasyon alt yapı çalışmaları kapsamında 300 metre 400'lük koruge boru ile hat yenilemesi gerçekleştiren Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, seçimlerden sonra mahalle olarak belediyeye bağlanan ve alt yapısı olmayan Fertek Mahallesi genelinde de içme suyu ve kanalizasyon hattı oluşturmaya devam ediyor. - NİĞDE

Niğde Belediyesi, Niğde, Güncel

Kaynak: İHA

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