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Niğde Belediyesi babasını özleyen kızı, telefonla görüntülü görüştürdü

Niğde Belediyesi'nin sosyal medyada paylaştığı videonun altına babasını çok özlediğini yazan Ece Karaaslan'ı, ekipler, babası Ahmet Karaaslan ile telefonla görüntülü görüştürüldü.

29.03.2020 20:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:47
Niğde Belediyesi'nin sosyal medyada paylaştığı videonun altına babasını çok özlediğini yazan Ece Karaaslan'ı, ekipler, babası Ahmet Karaaslan ile telefonla görüntülü görüştürüldü.
Niğde Belediyesi, twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında cadde ve sokakları temizlediği görüntüleri paylaştı.
İstanbul'da yaşayan Ece Karaaslan da çekimin yapıldığı bölgede esnaflık yapan babasının dükkanın yer almadığını görünce, videonun altına, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i etiketleyerek, "Bizim dükkanı bi çekin. 'göremiyorum' diyorum kaç gündür. Yani bi çekebilirler. Kaç kere yazdım halbuki. Hemen yanından geçiyorlar aslında. Az daha sola kaysa göreceğim ama yok babamızı özledik işte." yorumunu yazdı.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in talimatıyla Ece Karaaslan'la irtibata geçen ekipler, esnaflık yapan baba Ahmet Karaaslan'ın dükkanına gitti. Ece Karaaslan, akıllı telefon kullanmayan babasıyla telefonla görüntülü görüştürüldü.
Başkan Özdemir, videoya çekilen baba kızın görüşmesini sosyal medya hesabından "İstanbul'da yaşayan Ece kardeşimiz babasını çok özlemiş, Görüntülü konuşamadıklarını söylemek için bizlere ulaştı. Biz de isteğini tabii ki kıramadık" notuyla paylaştı.
Ece Karaaslan da sosyal medyadan Başkan Özdemir'e; "Çok teşekkür ederim. İnanılmaz mutlu oldum gerçekten. Hiç beklemiyordum ama yaptınız" notuyla teşekkür etti.
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Niğde Belediyesi babasını özleyen kızı, telefonla görüntülü görüştürdü

Kaynak: AA

Etiketler: Niğde Belediyesi, Ahmet Karaaslan, Güncel

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Niğde Belediyesi babasını özleyen kızı, telefonla görüntülü görüştürdü

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