Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Niğde Belediyesi bankları kaldırdı - Haberler

Niğde Belediyesi bankları kaldırdı

Niğde'de korona virüs önlemleri kapsamında yaşlıların en çok vakit geçirdiği Şadırvan Parkı'ndaki banklar kaldırıldı.

24.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:52
Niğde Belediyesi bankları kaldırdı
Niğde 'de korona virüs önlemleri kapsamında yaşlıların en çok vakit geçirdiği Şadırvan Parkı'ndaki banklar kaldırıldı.

Niğde Belediyesi Bor Caddesi üzerinde bulunan Şadırvan Parkı'nda korona virüs önlemleri kapsamında banklar kaldırıldı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşları parkta topluca oturmaya teşvik etmemek adına bankları kaldırdıklarını söyledi.

Şadırvan Parkı'nın Niğde'nin en işlek parkı olduğunu belirten Başkan Özdemir, "En çok emeklilerimizin vakit geçirdiği bir parktır. Birçok uyarı yapılıyor ama dün çok kalabalık bir ortam vardı bu parkta. Uyarılarımızı dinleyen de vardı dinlemeyen de ama biz dedik ki 'bankları kaldıralım hem de tamirattan geçirelim.' Bu tehlike geçtikten sonra daha güzel bir şekilde yerine koyacağız. Bu süreçte insanlarımızı burada topluca oturmaya teşvik etmemek adına banklarımızı kaldırıyoruz" dedi.

"Bankları kaldırılıyor" diye belki tepki de alabileceklerini anlatan Özdemir, "Hava güzel, bahar havası, insanlar ağaçların altında vakit geçirmek isteyecekler ama biz vatandaşlarımızdan müsaade istiyoruz. Şunu düşünmemiz lazım sevdiklerimiz var. Sevdiklerimiz bizim için önemli. Nasıl kendi çocuklarımızın kılana zarar gelmesin diye dikkat ediyorsak belirli yaştakiler ve bütün vatandaşlarımız hiçbir şeyi düşünmüyorlarsa kendi sevdiklerini düşünsün. Birbirimizle daha çok dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Biraz fedakarlık yapma zamanı" diye konuştu.

Vatandaşların da destek verdiği uygulamada belediye ekipleri bankları kamyonlara yükleyerek kaldırdı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Etiketler : Niğde Belediyesi, Emrah Özdemir, Niğde, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor Haberler
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı Haberler
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi Haberler
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi
Vaka sayısının 676’ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Vaka sayısının 676'ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti
Bakan Akar’dan TSK’da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Haberler
Bakan Akar'dan TSK'da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor Haberler
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı Haberler
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi Haberler
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:06: Corona virüs erkeklerde kısırlığa yol açar mı ? - Haber 17:06: Çatak'ta karakollar dezenfekte edildi - Haber 17:05: Başkan Yüksel ve Kaymakam Kaya tedbirleri görüştü - Haber 17:05: Develi'de dezenfekte seferberliği sürüyor - Haber 17:05: Nevşehir'de açık ekmek satışı yasaklandı - Haber 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır - Spor 16:42: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık - Haber 16:41: 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı - Haber 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:17: TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü - Haber 16:16: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading