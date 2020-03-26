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Niğde Belediyesi cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı

Niğde Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir için cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını sabunlu suyla yıkadı.

26.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:26
Niğde Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir için cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını sabunlu suyla yıkadı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, kent genelinde cadde, sokak ve kaldırımları sabunlu suyla yıkadı. Çalışmalara kentin en işlek Bankalar ve Dr. Sami Yağız caddelerinden başlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, koronavirüs salgınının küresel bir sorun haline geldiğine dikkati çekti.
Koronavirüse karşı Niğde'de ilk günden itibaren çaba sarf ettiklerini belirten Özdemir, şöyle konuştu:
"Cadde ve kaldırımların köpüklü ve tazyikli suyla yıkanmasından, toplu kullanım alanlarının dezenfekte edilmesine kadar hassasiyetle önlemlerimizi alıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın özverili çalışmalarını yakından takip ederek yapılan çalışmaların gereğini ilimizde uyguluyoruz. İçişleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarımızın bizlere gönderdiği genelgelere uyarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. İnşallah bu süreci de sorunsuz atlatırız."
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Niğde Belediyesi cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı

Kaynak: AA

Etiketler: Niğde Belediyesi, Koronavirüs, İtfaiye, Niğde, Güncel

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Niğde Belediyesi cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı

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