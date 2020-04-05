Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Niğde Belediyesi kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarını dezenfekte ediyor

Niğde Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, başta emniyet teşkilatı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarını dezenfekte ediyor.

05.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:20
Niğde Belediyesi kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarını dezenfekte ediyor
Niğde Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, başta emniyet teşkilatı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarını dezenfekte ediyor.
Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit, Veteriner İşleri Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak bütün kamu kurum ve kuruluşların araçlarını dezenfekte ettiklerini söyledi.
Özellikle sağlık çalışanları, emniyet mensupları ve kolluk kuvvetlerinin araçlarını dezenfekte ettiklerini belirten Yiğit, "Niğde Belediyesi olarak kamu çalışanlarının sağlıklarını son derece önemsiyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarını alkışladığımız bu dönemde, kolluk kuvvetlerimiz, polisimiz, zabıtamız her türlü kamu çalışanlarımız da bu alkışı hak ediyor. Onların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda hizmet yapabilmeleri, kamu hizmetlerini sürdürebilmeleri bizim için son derece önemli. Kolluk kuvvetlerimizin bütün araçları, 24 saat boyunca, her vaka sonucunda veya herhangi bir olaya intikalde dezenfekte edilmektedir. Belediye olarak her türlü tedbirimizi ve ön hazırlıklarımızı yaptık." diye konuştu.
Yiğit, kamu kurum ve kuruluşların hizmet binalarında da çalışmalar yaptıklarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilen vatandaşların kaldığı yurt binalarını da dezenfekte ettiklerini ifade etti.
Sağlık İl Müdürlüğüyle protokol imzaladıklarını da ifade eden Yiğit, bu kapsamda tüm sağlık personelinin özel araçlarını, talep etmeleri halinde konutlarını da dezenfekte ettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Niğde Belediyesi, Mustafa Yiğit, Niğde, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Niğde Belediyesi kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarını dezenfekte ediyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ’aptal’ dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:32: Siper maske ürettiler - Haber 13:32: Koronavirüs karasinekle mekanik olarak taşınabilir - Haber 13:31: İran'da 151 kişi daha korona virüsünden hayatını kaybetti - Haber 13:31: Darende'de kaylar tehlike saçıyor - Haber 13:31: İlkokul öğrencisi minikler enstrüman çalıp 'evde kal' çağrısında bulundu - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 10:22: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber